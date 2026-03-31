Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Ballisztikus rakétát lőttek ki a NATO-ra - Égett a forródrót, hosszas hallgatás után megtörte a csendet a támadó
Törökország felé tartó ballisztikus rakétát fogott el a NATO légvédelme, amely Irán felől érkezett – Abbász Aragcsi teheráni külügyminiszter tagadta, hogy megtámadták volna az országot.
Rakétatámadás érte Törökországot - Irán cáfol
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter cáfolta azokat az értesüléseket, amely szerint Irán szándékosan rakétát lőtt volna ki Törökországra. Felajánlotta az ügy tisztázása érdekében, hogy közös vizsgálóbizottság derítse ki az igazat. Az eset még hétfőn történt, Ankara az iráni háború kezdete óta negyedik alkalommal számolt be ilyen incidensről.
Egy elsőre jelentéktelennek tűnő gép adja az Irán elleni támadások gerincét - Mégis micsoda az E-2D?
Az Egyesült Államok Haditengerészetének USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozójáról üzemelő E-2D Advanced Hawkeye gépei kulcsszerepet töltenek be az Irán elleni Epic Fury hadműveletben. A légi hadszíntér elsődleges vezetési és irányítási csomópontjaként ezek a repülőgépek koordinálják a koalíciós erők tevékenységét - számolt be az Army Recognition.
Igazi legendák érkeztek a Közel-Keletre - Mire készül Washington?
Az Egyesült Államok további A-10C Thunderbolt II csatarepülőgépeket helyez készenlétbe az Irán elleni műveletek bővülésével párhuzamosan. Ez újabb jele annak, hogy küszöbön lehet a szárazföldi hadművelet - írta az Army Recognition.
Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom
Franciaország géppuskákkal felfegyverzett helikoptereket vet be a Sahed drónok ellen a Közel-Keleten. Erre a lépésre azután szánták el magukat, hogy az Egyesült Arab Emírségek felett már több mint 80 darab MICA rakétát lőttek ki Rafale vadászgépekből. A megoldás lényege, hogy a drága légvédelmi rakétákat olcsóbb eszközökkel váltsák ki a tömeges drónfenyegetéssel szemben - tudósított az Army Recognition.
Ultimátumot adott Trump hadügyminisztere: ha Irán nem áll kötélnek, elszabadul a pokol
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök a Pentagonban tájékoztatást ad az iráni háborúról.
Trump úgy érzi, cserben hagyták – Nem sok jót ígért európai szövetségeseinek
Donald Trump amerikai elnök gyors egymásutánban kettőt is posztolt a Truth Socialre az iráni háború kapcsán: az elsőben Nagy-Britanniát, a másodikban Franciaországot osztotta ki.
Katar szerint a Hormuzi-szoros kérdése regionális ügy
Katar külügyminisztériuma kedden azt mondta, a Hormuzi-szoros kérdése elsődlegesen regionális ügy, és regionális konszenzussal kell megoldani.
(CNN)
Iráni drónok és rakéták elfogásáról számolt be az Emírségek
Az Egyesült Arab Emírségek jelentése szerint a keddi nap folyamán eddig 12, Iránból indított rakétát és 32 drónt fogtak el.
A háború kitörése óta 433 balisztikus rakétát, 19 cirkálórakétát és 1977 drónt semlegesítettek.
Megérkezett a bejelentés, amire mindenki várt: ez lehet a megoldás a Hormuzi-szoros megnyitására?
Ukrajna felajánlotta Amerikának és a Közel-Kelet olajmonarchiáinak, hogy Ukrajna Fekete-tengeren szerzett katonai tapasztalatait szívesen felhasználná a Hormuzi-szoros blokádjának feloldására - írta a Politico.
Elmondta Lavrov, mi lehet Amerika igazi célja az Irán elleni háborúval
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden megszólalt az iráni háborúról – írja a Reuters.
Bejelentette az izraeli védelmi miniszter: ütközőzónát hoznak létre Dél-Libanonban
Izrael ütközőzónát hoz létre Dél-Libanonon belül, és fenntartja az ellenőrzést a Litani folyóig terjedő teljes terület felett, amíg véget ér a konfliktus a Hezbollah fegyvereseivel – közölte kedden Izrael védelmi minisztere.
A hadművelet végén az IDF ellenőrzése alá vonná a Litani folyóig terjedő területet, beleértve a megmaradt Litani-hidakat is, miközben felszámolná a területre beszivárgott Radvan-erőket, és megsemmisítene minden ott lévő fegyvert
– mondta Jiszráél Kác.
A Radvan-erők a Hezbollah elit katonai egysége.
Kác elmondta, hogy az északra evakuált több mint 600 ezer libanoni lakosnak mindaddig nem lesz szabad visszatérnie a Litanitól délre, amíg nem garantálják az Észak-Izraelben élők biztonságát.
Ennek érdekében a libanoni határhoz közeli falvakban lévő összes házat lerombolnák, a gázai Rafah és Beit Hanoun mintájára, hogy végleg megszűnjön a határ közelében lévő, az északi lakosokat fenyegető veszély Izraelben – mondta Kác.
(Reuters)
A Wizz Air április 20-ig biztosan nem repül Izraelbe
A Wizz Air április 20-ig biztosan nem indít gépeket Izralbe és Izraelből. A korábbi határidő április 14-e volt.
A tel-avivi Ben Gurion repülőteret az Irán elleni háború kitörésének napján február 28-án lezárták, és azóta sem nyitott meg a külföldi gépek előtt.
Néyg ember megsérült Dubajban
Négy ázsiai megsérült, amikor egy lelőtt irái rakéta darabjai egy dubaji lakóépületre zuhantak.
Váratlan fordulat: Trump egyik leghűbb európai szövetségese megálljt parancsolt az amerikai bombázóknak
Olaszország megtagadta a leszállási engedélyt amerikai katonai repülőgépektől a szicíliai Sigonella légitámaszponton. A Corriere della Sera olasz napilap értesülését kedden egy, az ügyhöz közel álló forrás is megerősítette – írja a Reuters.
Szigorítottak a törvényen Iránban: halálbüntetést és teljes vagyonelkobzást kockáztat, aki Amerikának vagy Izraelnek kémkedik
Azokat az embereket, akiket kémkedéssel vagy „ellenséges államokkal” való együttműködéssel vádolnak, halálbüntetés és minden vagyonuk elkobzása fenyegeti egy nemrégiben szigorított törvény értelmében – közölte az iráni igazságszolgáltatás szóvivője.
Még az olyan fényképek vagy videók megosztása is hírszerzési együttműködésnek minősülhet, amelyek segíthetik az ellenséges célpontok megkeresését – tette hozzá a szóvivő.
Az iráni média több mint 1000 letartóztatásról számolt be a hónap folyamán, amelyek olyan személyekhez kapcsolódtak, akiket azzal vádoltak, hogy érzékeny helyszíneket filmeztek, kormányellenes tartalmakat osztottak meg az interneten, vagy „együttműködtek az ellenséggel”.
Az igazságügyi szóvivő elmondta, hogy a tavaly elfogadott jogszabály az ellenséges kormányokat, nevezetesen az Egyesült Államokat és Izraelt támogatónak minősülő operatív, hírszerzési és bizonyos médiatevékenységekre vonatkozik.
(Reuters)
Rakétaeső zúdult Dubajra: olyan robbanásokat hallottak a fényűző városban, amilyeneket eddig nem
Öt nagy robbanást jelentettek Dubajból, a lakosok óvóhelyekre menekültek – írja a Euronews.
Újabb kivégzéseket hajtottak végre Iránban
Az Iránban betiltott és terrorszervezetnek tekintett Népi Mudzsahedin (MEK) két újabb tagját végezték ki kedd reggel - jelentette az iráni igazságszolgáltatáshoz közelálló Mizan Online híroldal.
Babak Alipúrt és Pudsza Gobadit felakasztották. A vád ellenük Irán érzékeny létesítményei elleni támadás volt. Iránban a MEK két másik tagját is kivégezték hétfőn.
A MEK vitatott szervezet, amelyet az Iránban és az emigrációban élő iráni ellenzék jelentős része sem támogat. Egy időben mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió terrorszervezetnek tekintette. A szervezet kimondott célja a jelenlegi iráni politikai rendszer megdöntése.
(MTI)
A Hezbollah műveleti bázisát igyekszik elszigetelni Izrael
Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg légicsapások sorozatát hajtotta végre a kelet-libanoni Bekaa régió nyugati részén lévő utak ellen.
A célba vett utak olyan városokat és falvakat kötnek össze, ahol a síita Hezbollah terrorszervezet közismerten erős jelenléttel rendelkezik.
A hadsereg egy olyan utat is célba vett, amely a nyugat-bekaai régióból az ország déli részébe vezet.
A Bekaa régiót régóta a Hezbollah műveleti bázisának tartják. Izrael célja az lehet, hogy ezt a régiót elszigeteljék Libanon többi részétől.
Kazettás lőszerek hullottak Izrael középső részére, több autó kigyulladt, többen megsebesültek
Hat ember könnyebben megsérült, több autó kigyulladt, amikor egy iráni rakétatámadást követően kazettás lőszerek hullottak Izrael középső részére.
BREAKING; Multiple Cluster Missiles HIT central Israel. pic.twitter.com/ixayctjbXk https://t.co/ixayctjbXk— Maryam PTI (@pakistanii32) March 31, 2026
Irán szerint megsemmisítettek egy méregdrága MQ-9 Raper drónt
Az iráni hadsereg szerint légvédelmi egységeik lelőttek egy MQ-9-es drónt Iszfahán közelében, amey az amerikai-izraeli „agresszor ellenséghez” tartozott.
A félhivatalos Tasznim hírügynökség által közölt nyilatkozatban a katonai szóvivők azt mondták, hogy a drónt kedd reggel semmisítették meg.
Ez a 146-ik, Irán által lelőtt drónt.
A megfigyelésre és csapásokra széles körben használt MQ-9 Reaper drón darabonként nagyjából 30 millió dollárba kerül.
Lőszertároló bunkerekre mért csapást Amerika Iránban, Trump meg is osztott egy felvételt
Lőszertároló bunkerekre mért csapást az Egyesült Államok az éjjel az iráni Iszfahánban.
Az egyik csapásról maga Donald Trump amerikai elnök is megosztott egy videófelvételt a Truth Socialön.
Vége az olcsó tankolásnak az olajban gazdag országban: nem mindennapi lépéssel törnék le a benzinturizmust
Az olajban gazdag Brunei április 1-jétől megtiltja azon külföldi rendszámú járművek belépését, amelyek üzemanyagtartálya nincs legalább háromnegyedig töltve. Az intézkedés célja, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró kereslet közepette az ország megóvja üzemanyag-készleteit – írja a Reuters.
Vérszemet kaptak a közel-keleti héják, minden eddiginél durvább akcióra sürgetik Amerikát
Amerikai, izraeli és arab források szerint az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségesei, élükön Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, arra sürgetik Donald Trump amerikai elnököt, hogy folytassa az Irán elleni háborút, mivel az szerintük nem gyengítette meg eléggé a perzsa államot – írja az AP News.
Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország
Szingapúr Energiapiaci Hatósága (EMA) kedden arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt jelentősen emelkedhetnek az energiaárak az ázsiai városállamban.
Minden idők legnagyobb drágulása jött az olajpiacon: kiderült, milyen pusztító veszéllyel néz most szembe a világ
A befektetők jelenleg az iráni-amerikai háború esetleges lezárásának esélyeit mérlegelik, miközben a Hormuzi-szoros tartós lezárásából fakadó kínálati sokkal is számolniuk kell. Ez a tengerszoros a globális olajellátás mintegy ötödének kulcsfontosságú szállítási útvonala.
Irán tovább folytatta az arab öbölállamok támadását
Szaúd-Arábia közölte, hogy nyolc ballisztikus rakétát fogott el, hat házban károk keletkeztek.
Az Egyesült Arab Emírségekben négy ember szenvedett kisebb sérüléseket Dubaj Al Badaa városrészében.
Katar, Kuvait és Bahrein is jelentette, hogy az éjszaka folyamán támadás érte őket, rakétákat és drónokat fogtak el.
Újabb négy izraeli katona halt meg Libanonban
Az izraeli hadsereg keddi jelentése szerint újabb négy katonájuk vesztette életét Libanonban, kettő pedig megsebesült egy összecsapásban. Izrael a libanoni síita terrorszervezet, a Hezbollah elleni új offenzívájában eddig tíz katonát vesztett.
(CNN)
Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek
Iráni dróntámadásban találat ért egy kuvaiti olajszállító hajót Dubajban, a hajón tűz keletkezett, de senki nem sérült meg – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat (KPC), amelyet a KUNA hírügynökség idézett.
Támadások érték Teheránt, egy időre az áram is elment
Több izraeli és amerikai légitámadás érte az iráni fővárost, Teheránt. A csapásokban megsérült egy elektromos alállomás, melynek következtében áramkimaradások voltak a város egy részén. A hibát később elhárították, az áramszolgáltatás visszaállt.
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden
Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
