Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Izrael ütközőzónát hoz létre Dél-Libanonon belül, és fenntartja az ellenőrzést a Litani folyóig terjedő teljes terület felett, amíg véget ér a konfliktus a Hezbollah fegyvereseivel – közölte kedden Izrael védelmi minisztere.

A hadművelet végén az IDF ellenőrzése alá vonná a Litani folyóig terjedő területet, beleértve a megmaradt Litani-hidakat is, miközben felszámolná a területre beszivárgott Radvan-erőket, és megsemmisítene minden ott lévő fegyvert

– mondta Jiszráél Kác.

A Radvan-erők a Hezbollah elit katonai egysége.

Kác elmondta, hogy az északra evakuált több mint 600 ezer libanoni lakosnak mindaddig nem lesz szabad visszatérnie a Litanitól délre, amíg nem garantálják az Észak-Izraelben élők biztonságát.

Ennek érdekében a libanoni határhoz közeli falvakban lévő összes házat lerombolnák, a gázai Rafah és Beit Hanoun mintájára, hogy végleg megszűnjön a határ közelében lévő, az északi lakosokat fenyegető veszély Izraelben – mondta Kác.

(Reuters)