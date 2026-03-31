Megérkezett a bejelentés, amire mindenki várt: ez lehet a megoldás a Hormuzi-szoros megnyitására?

Zelenszkij most épp a Közel-Keleten tartózkodik, ahol drónelhárító rendszereket ad el a térség olajállamainak.
Az ukrán elnök elmondta, hogy Ukrajna nemcsak fegyvereket kíván eladni, hanem komplex védelmi szaktudását is értékesíteni akarja.
Megosztottuk a fekete-tengeri blokáddal kapcsolatos tapasztalatainkat. Partnereink is látják, hogy fegyveres erőink rendkívül hatékonyan oldották meg a Fekete-tenger felszabadítását"
– nyilatkozta az elnök az újságíróknak.
Oroszország a 2022-es invázió kezdete után fokozatosan blokád alá vonta a Fekete-tengert, Kijev azonban mára elsüllyesztette az orosz fekete-tengeri flotta jelentős részét, a megmaradt hajókat pedig messzire űzte a partjaitól. Andrij Klimenko, a Fekete-tengeri Stratégiai Kutatóintézet szakértője rámutatott:
bár az odesszai régió három kikötőjét továbbra is érik orosz rakéta- és dróncsapások, havonta mégis mintegy kétszáz teherhajó fordul meg bennük.
Az ukrán megoldás lényege egy összetett védelmi rendszer, amelyet Klimenko "alagútnak" nevez. Ez a folyosó a romániai felségvizektől az odesszai régióig védi a teherhajókat a légitámadások és a tengeri aknák ellen. A védelmet a part menti tüzérség, a légierő és más katonai egységek szoros összehangolása biztosítja.
A rendszer működésében kulcsfontosságú szerepet játszanak a tengeri drónok is.
Ihor Fedirko, az Ukrán Védelmiipari Tanács vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ezek mára már nem csupán egyszerű kamikaze naszádok, hanem géppuskákkal, rakétavetőkkel és légi FPV-drónokkal felszerelt, komplex fegyverplatformok. Állítása szerint az ukrán tengeri drónok már orosz helikoptereket és vadászgépeket is sikeresen lelőttek.
A katonai eszközök mellett Ukrajna a biztosítási piacra is belépett. 2023 novemberében indították el a Unity Facility programot, amelyet idén márciusban meg is hosszabbítottak. A kezdeményezés keretében a kijevi kormány megosztja a fekete-tengeri civil teherhajók biztosítási kockázatait és költségeit olyan globális piaci szereplőkkel, mint a Lloyd's of London és a Marsh McLennan.
Ukrajnának ma már kész ökoszisztémája és rendszerszintű megoldása van a tengeri területek, valamint a légtér védelmére"
– összegezte Fedirko.
Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images
Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész
Eredményhirdetést tartott a Fővárosi Önkormányzat.
Jön a választás - Mi lesz a magyar tőzsdei cégekkel?
Megnéztük, hogy mire érdemes figyelni a befektetőknek.
Mocorognak a választók, a végén mozdulnak nagyot a közvélemény-kutatások?
Összegeztük a márciusi felmérések eredményeit.
Furcsa fejlesztés jelent meg az oroszok halálosztó drónjain: csúnyán átverték az ukrán légvédelmet?
Kettős célja lehet a fejlesztésnek.
Elérte az autósok fájdalomküszöbét a benzinár az Egyesült Államokban
Az iráni háború ára a kutakon.
Gyanús mozgást észleltek a NATO határán: hirtelen eltűntek az orosz Kaszták és a Podljotok
Úgy néz ki, megváltoztak a prioritások.
Megkezdődött a visszaszámlálás: mindenki a NASA történelmi küldetésére figyel
Hamarosan útnak indulnak.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Új szabályok a vállalati kötvények módosítására - mit kell tudni a tőkepiaci törvény legfrissebb változásairól?
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) módosítása 2026. február 14-én lépett hatályba, amely a vállalati kötvényekre vonatkozó eddigi szűk szabályozást lényegesen kiegész
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és egyre több körülötte a bizonytalanság. Erről beszélt Balásy Zsolt, a HOLD... The post Majdhog
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?