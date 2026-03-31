Megérkezett a bejelentés, amire mindenki várt: ez lehet a megoldás a Hormuzi-szoros megnyitására?

Zelenszkij most épp a Közel-Keleten tartózkodik, ahol drónelhárító rendszereket ad el a térség olajállamainak.

Az ukrán elnök elmondta, hogy Ukrajna nemcsak fegyvereket kíván eladni, hanem komplex védelmi szaktudását is értékesíteni akarja.

Megosztottuk a fekete-tengeri blokáddal kapcsolatos tapasztalatainkat. Partnereink is látják, hogy fegyveres erőink rendkívül hatékonyan oldották meg a Fekete-tenger felszabadítását"

– nyilatkozta az elnök az újságíróknak.

Oroszország a 2022-es invázió kezdete után fokozatosan blokád alá vonta a Fekete-tengert, Kijev azonban mára elsüllyesztette az orosz fekete-tengeri flotta jelentős részét, a megmaradt hajókat pedig messzire űzte a partjaitól. Andrij Klimenko, a Fekete-tengeri Stratégiai Kutatóintézet szakértője rámutatott:

bár az odesszai régió három kikötőjét továbbra is érik orosz rakéta- és dróncsapások, havonta mégis mintegy kétszáz teherhajó fordul meg bennük.

Az ukrán megoldás lényege egy összetett védelmi rendszer, amelyet Klimenko "alagútnak" nevez. Ez a folyosó a romániai felségvizektől az odesszai régióig védi a teherhajókat a légitámadások és a tengeri aknák ellen. A védelmet a part menti tüzérség, a légierő és más katonai egységek szoros összehangolása biztosítja.

A rendszer működésében kulcsfontosságú szerepet játszanak a tengeri drónok is.

Ihor Fedirko, az Ukrán Védelmiipari Tanács vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ezek mára már nem csupán egyszerű kamikaze naszádok, hanem géppuskákkal, rakétavetőkkel és légi FPV-drónokkal felszerelt, komplex fegyverplatformok. Állítása szerint az ukrán tengeri drónok már orosz helikoptereket és vadászgépeket is sikeresen lelőttek.

A katonai eszközök mellett Ukrajna a biztosítási piacra is belépett. 2023 novemberében indították el a Unity Facility programot, amelyet idén márciusban meg is hosszabbítottak. A kezdeményezés keretében a kijevi kormány megosztja a fekete-tengeri civil teherhajók biztosítási kockázatait és költségeit olyan globális piaci szereplőkkel, mint a Lloyd's of London és a Marsh McLennan.

Ukrajnának ma már kész ökoszisztémája és rendszerszintű megoldása van a tengeri területek, valamint a légtér védelmére"

– összegezte Fedirko.

