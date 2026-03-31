Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!

"Nem leszünk ott már sokáig. Jelenleg mindent porig rombolunk" - fogalmazott Trump, miközben a közösségi médiában az Iszfahán közelében végrehajtott légicsapásokról osztott meg felvételeket.

A The Wall Street Journal korábbi értesülésére reagálva, amely szerint Trump a szoros megnyitása nélkül is hajlandó lenne befejezni a háborút, az elnök leszögezte: kizárólagos célja az volt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.

Nem lesz atomfegyverük, ezt a célunkat elértük. Amikor kivonulunk, a szoros automatikusan megnyílik.

- mondta.

Trump azt is kijelentette, hogy valódi rezsimváltás történt Iránban.

Egy teljesen más csoporttal tárgyalunk most, és sokkal észszerűbbek, mint az elődeik

- fogalmazott. Ezzel arra utalt, hogy a február 28-án indított amerikai-izraeli hadművelet elején sikerült likvidálni Ali Hamenei legfelsőbb vezetőt, valamint az iráni vezetés számos kulcsfiguráját.

A lap ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Trump katonai műveletekkel kapcsolatos nyilvános nyilatkozatait nem mindig lehet készpénznek venni. Az elnök korábban is alkalmazott tudatos megtévesztést Teheránnal szemben. Tavaly júniusban például tárgyalásokat lebegtetett be, majd napokkal később légicsapásokat indított iráni atomlétesítmények ellen. A februári offenzívát pedig közvetlenül a bécsi tárgyalások bejelentése után indította meg.

A mostani nyilatkozatok súlyát az adja, hogy

nemrég Irán is megerősítette, hogy hajlandó befejezni a háborút, amennyiben elegendő biztonsági garanciákhoz jut.

Iránnak megvan a szükséges akarata a háború befejezéséhez, de elvárja bizonyos feltételek teljesülését, különösen azokat a nélkülözhetetlen garanciákat, amelyek megakadályozzák az agresszió megismétlődését

– közölte Masoud Pezeshkian elnök hétfőn egy telefonbeszélgetés során António Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke felé. Pezeshkian hozzátette, hogy a helyzet normalizálásának kulcsa az Irán elleni támadások leállítása.

