Megkezdődött a visszaszámlálás: mindenki a NASA történelmi küldetésére figyel

Rögös út vezetett idáig, de újra elindul a Hold felé a NASA
Az Artemis-2 küldetés a történelmi, Holdhoz való visszatérés mellett több más szempontból is különleges. A misszióban részt vevő négy asztronauta olyan, erősen elliptikus pályán kerüli majd meg a Holdat, amellyel
a legénység tagjai a valaha mért legmesszebb távolodnak el a Földtől.
A négyfős legénység tagjai közül hárman is elsők bizonyos területen:
- a pilótaként részt vevő amerikai Victor J. Glover, az első színes bőrű űrhajós, aki eljuthat a Holdig,
- a szintén amerikai Christina H. Koch, az első nő lehet a Hold körül,
- míg a kandai Jeremy Hansen az első olyan, nem amerikai állampolgárrá válhat, aki elhagyta az alacsony Föld körüli pályát.
Rajtuk kívül, az amerikai Reid Wiseman parancsnokként vesz majd részt a misszóban.
Az eredetileg 2024-re időzített első, emberes Artemis-repülést többször is elhalasztotta már az amerikai űrügynökség.
A január végére időzített, fellövés előtti utolsó fontos teszten, az üzemanyagfeltöltési főpróbán hidrogénszivárgást észleltek a gigantikus rakétán, amely miatt a legkorábban február elejére kitűzött indítási dátumot márciusra halasztották.
A megismételt, első körben sikeresnek ítélt főpróba utáni napokban azonban gondok adódtak a héliumáramlással a rakéta üzemanyagtartályaiban. Az oxigén-hidrogén meghajtású rakéta esetén azért fontos a héliummal való feltöltés, mivel így tudják csak tartályokat így megfelelő nyomáson tartani, amíg a el nem kezdik feltölteni azokat az üzemanyaggal. A kritikus hiba miatt a NASA szakemberei végül úgy döntöttek,
a hatalmas szerkezetet visszaszállítják az összeszerelő létesítménybe, hogy alaposan átvizsgálják és kiküszöböljék a hibákat.
A javítást követően a NASA szakértői úgy ítélték meg, az Artemis-2-t szállító SLS (Space Launch System) rakétarendszer megfelelően működik, így a küldetés új céldátuma április elseje lett.
A végső, tényleges indítási időpontot a hasonló űrküldetések esetén rendkívül sok tényező befolyásolhatja – az időjárástól kezdve a technikai problémákig – különösen akkor, ha emberek is tartózkodnak a fedélzeten. A NASA legutolsó információi szerint az Artemis-2 indítás előtti visszaszámlálása, floridai idő szerint szerda délután 16:44-kor (magyar idő szerint 22:44-kor) kezdődik.
Az indítási ablak ezt követően magyar idő szerint csütörtökön hajnalban, 0:24-kor nyílik majd meg és két óráig áll rendelkezésre a felbocsátásra.
Az interneten is mindenki az Artemis-2 indítását várja
A Google Trendsben elérhető globális és országokra lebontott keresési adatok alapján megnéztük, mekkora volt az érdeklődés a történelmi űrmisszió iránt az indítást megelőző hetekben.
Az elmúlt 90 nap adatai alapján egyértelműen megfigyelhető a küldetés korábbi két, február eleji és márciusi halasztása, amikor globális szinten nagyot ugrott a keresési intenzitás az "Artemis" keresési kifejezés és az "Artemis-2" témakör esetében.
Az elmúlt napokban, amióta egyre biztosabbá kezdett válni, hogy elindulhat a küldetés az érdeklődés tovább emelkedett
,és mivel a tényleges indítás még hátra van, továbbra is emelkedő trendet mutat a témakör (ezért is jelzi a felület szaggatott vonallal a grafikonon).
A keresések területi megoszlását vizsgálva szembetűnő, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában kiugró az érdeklődés a küldetés iránt. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen ezen két ország űrügynökségei valósítják meg a küldetés.
A küldetésspecialista, Jeremy Hansen a Kanadai Űrügynökség űrhajósa, egyben ő lesz az első nem amerikai állampolgár, aki Hold-küldetésben vesz részt.
Ahogy a fenti ábra is mutatja, az emberes űrmissziók iránt általában azokban az országokban a legmagasabb az érdeklődés, ahonnan az űrhajósok érkeznek. Ezt bizonyítja az is, hogyha az Artemis-2 iránti internetes érdeklődést Magyarországon vizsgáljuk meg. Az elmúlt 5 év adatai alapján látszik, hogy az Axiom Mission-4 küldetés esetén - amelyen a magyar Kapu Tibor is részt vett tavaly - az érdeklődés a szintén történelminek számító 2022-es első Artemis küldetés idején mértet is meghaladta hazánkban.
Szintén hosszabb távon nézve, az Artemis-2 iránti internetes érdeklődést, látható, hogy az elmúlt években voltak olyan missziók, amelyekkel kapcsolatban a keresési intenzitás meghaladta az Artemis-2 idején mért arányt.
Messze Kiemelkedik az összes vizsgált küldetés és űreszköz közül a James Webb űrtávcső, amelyet 2022-ben indítottak útnak.
Emellett, az Artemis I küldetéssel, valamint a SpaceX Starship rakétarendszerével (és annak tesztrepüléseivel) kapcsolatos keresések keresések is kiugróak voltak a korábbi években.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Paul Hennesy/Anadolu via Getty Images
