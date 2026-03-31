Megtörte a csender a Kreml a rettentő kellemetlen dróntámadások után - Rögtön meg is fenyegették Európát

Ha EU-tagállamok valóban légteret biztosítanak északnyugat-oroszországi célpontok elleni ukrán dróntámadásokhoz, akkor Moszkva le fogja vonni a megfelelő következtetéseket és intézkedéseket fog hozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.

"Természetesen úgy véljük, hogy amennyiben légterüket rendelkezésre bocsátják az Oroszországi Föderáció ellen irányuló ellenséges, terrorista tevékenységhez, ez arra kötelez bennünket, hogy

levonjuk a megfelelő következtetéseket és megtegyük a szükséges intézkedéseket

- mondta a balti-tengeri Uszty-Luga kikötő elleni ukrán dróntámadásokra vonatkozó kérdésre válaszolva Peszkov.

Rámutatott, hogy az orosz hadsereg elemzi az ukrán támadásokat és javaslatokat készít elő. Elmondta, hogy Oroszország védi kritikus infrastruktúrájának minden objektumát, de, mint mondta, nem mindig lehet 100 százalékosan biztosítani ennek hatékonyságát. Hozzátette, hogy intenzív munka folyik nemcsak az Uszty-Luga kikötő, hanem más fontos létesítmények védelme érdekében is.

