Nagy bejelentést tett Trump bírálata után az európai nagyhatalom

John Healey brit védelmi miniszter szaúd-arábiai, katari és bahreini látogatása során jelentette be az új intézkedéseket. A londoni védelmi minisztérium közlése szerint az Egyesült Királyság a Sky Sabre légvédelmi rakétarendszert Szaúd-Arábiába telepíti, emellett pedig a kabinet meghosszabbítja a Katarban állomásozó Typhoon vadászgépek missziójának időtartamát is.

A Sky Sabre rendszer radarokból, tűzvezető központból és indítóállásokból áll. A fegyverzet képes ellenséges rakéták és repülőgépek elfogására egyaránt. A komplexumot a brit Királyi Tüzérség egy ütege és a hozzájuk tartozó operátorok működtetik.

A rendszert még ezen a héten áthelyezik Szaúd-Arábiába, ahol integrálják a szaúdi és a regionális légvédelmi hálózatba.

Mindezek mellett további légvédelmi egységek és rendszerek érkeztek Bahreinbe, valamint Kuvaitba is. Healey a misszió kapcsán kijelentette, hogy

a britek legjobbjai segítenek megvédeni az öbölbeli partnereket.

Az Egyesült Királyság bejelentése azután következett, hogy Donald Trump amerikai elnök ma nap közben, a Truth Social-ön közzétett posztban bírálta Európa, és különösen az Egyesült Királyság kockázatkerülő külpolitikáját, és arra biztatta az országokat, hogy

gyűjtsenek némi késleltetett bátorságot, menjenek a szoroshoz, és egyszerűen vegyék el [az olajat].

