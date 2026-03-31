NATO-területen lezuhanó drónok, Putyin ellen kikelő orosz bloggerek - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
NATO-területen lezuhanó drónok, Putyin ellen kikelő orosz bloggerek - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Finnország területén lezuhanó drón miatt kell szabadkoznia Kijevnek, Sorra kelnek ki az orosz katonai bloggerek a hatalmas áldozatokkal járó donyecki offenzíva miatt. Moszkva a harctéren összetákolt teknőstankokkal, Ukrajna ősöreg páncélosokkal próbálja pótolni a veszteségeit, miközben a béketárgyalások egyhelyben toporognak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Odeszát érte dróntalálat hajnalban

Az orosz dróntámadások egyik fő célpontja Ukrajna legnagyobb kikötővárosa volt. Károkról nem érkeztek pontos információk, de egy civil megsebesült.

(Telegram)

Egyre nő a nyomás: visszatérhet az orosz energiához Európa legerősebb hatalma?

A vezető német ellenzéki párt, a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) az emelkedő energiaárakra hivatkozva követeli az orosz gáz- és olajimport visszaállítását – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Megint támadás érte az uszt lugai olajterminált

Ukrajna néhány nap alatt másodszor támadta drónokkal a Balti-tenger partján fekvő orosz kikötőt. A jelek szerint az éjszakai órákban ismét találatot kaptak az olajterminálok. A támadás tényét Moszkva is elismerte, a pontos károkról viszont nem közöltek információkat.

(Reuters)

Kijevbe érkezett Kaja Kallas

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a bucsai mészárlás évfordulóján érkezett meg az ukrán fővárosba, hogy támogatásáról biztosítsa Zelenszkijt.

(Kyiv Independent)

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő közleménye szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 289 drónt indított el, a légvédelem 267-et tudott elfogni.

(Telegram)

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Hosszú idő után előkerültek Ukrajna legrosszabb tankjai, kiderült, mihez kezd velük Kijev

Ukrán drón csapódott be egy NATO-tagállam területén - Elárulta Kijev, mi állhat a háttérben

Váratlan fordulat: sorra fordulnak Putyin ellen az orosz milbloggerek, katasztrofálisnak látják a helyzetet a fronton

Címlapkép forrása: Oleksandr Klymenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
