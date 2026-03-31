Rakétaeső zúdult Dubajra: olyan robbanásokat hallottak a fényűző városban, amilyeneket eddig nem
Rakétaeső zúdult Dubajra: olyan robbanásokat hallottak a fényűző városban, amilyeneket eddig nem

Portfolio
Öt nagy robbanást jelentettek Dubajból, a lakosok óvóhelyekre menekültek – írja a Euronews.

A portál helyi tudósítói szerint legalább öt nagy robbanás volt kedd reggel az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Dubaj városában.

A várost Irán támadta rakétákkal és drónokkal. A lakosok a föld alatti óvóhelyekre menekültek.

A mostani robbanások jellege szokatlan: nem hasonlít a légvédelmi rakéták becsapódásaira, a hangrobbanásokra vagy bármilyen korábbi, Dubaj elleni iráni támadásra.

Hogy pontosan hol történtek a csapások, egyelőre nem tudni. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Az Emírségek védelmi minisztériuma szerint légvédelmi rendszereik aktívan védekeznek a rakéták ellen.

Címlapkép forrása: Katarina Premfors / For The Washington Post via Getty Images

