Szivárognak a felvételek: önvezető hajóraj jelent meg a vizeken, teljesen feleslegessé válhatnak a hatalmas hadihajók
Kína először tesztelte az L30 típusú, személyzet nélküli felszíni járművekből álló raját egy tengeri hadgyakorlaton. Az autonóm hajók önállóan hajtottak végre járőrözési és elfogási feladatokat a Kuangtung tartomány előtti vizeken - tudósított az Army Recognition.
A 2026. március 25-én nyilvánosságra hozott felvételeken több L30-as személyzet nélküli felszíni jármű (USV) látható, amelyeket Csuhaj város közelében bocsátottak vízre egy kijelölt gyakorlóterületen. A járművek egy központi parancsnoki rendszertől kapták a feladatot. A végrehajtás során azonban már decentralizáltan, önállóan navigáltak az előre meghatározott útvonalakon a kijelölt járőrkörzetbe.

A gyakorlat során az L30-as egységek radarok és elektro-optikai szenzorok segítségével tartották folyamatos megfigyelés alatt a környező tengeri területet. A forgatókönyv kiemelt része volt egy behatolásszimuláció is.

Ennek során az autonóm hajók érzékeltek egy betolakodót játszó célhajót, majd összehangolt manőverezéssel korlátozták a mozgásterét, végül pedig bekerítették azt.

A rajban történő alkalmazás koncepciójának lényege, hogy több kisebb, személyzet nélküli egység hajt végre koordináltan különböző feladatokat. Ilyen például a járőrözés, a felderítés és az elfogás, amelyekhez hagyományosan nagyobb, legénységgel ellátott hadihajókra volt szükség. A megközelítés fő előnye, hogy folyamatos, emberi beavatkozás nélküli felszíni jelenlétet biztosít a parti vizeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

