Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden
Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Észak-Izraelt támadja Irán

Az IDF tájékoztatása szerint a Hezbollah ma este több mint 20 rakétát lőtt ki Észak-Izraelre, ami riasztókat indított be Haifában, Safedben és Galilea más városaiban. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Kimondta a miniszter: megszállás alá vonja a szomszédos ország egy részét Izrael

Izrael bejelentette, hogy a Hezbollahhal folytatott harcok lezárultával tartósan megszállja a Litáni folyóig terjedő, a libanoni határtól mintegy 30 kilométerre húzódó területet. A határ menti településeken a gázai Rafahhoz és Bét Hanúnhoz hasonló módszerekkel lerombolják az épületeket. Ez a lépés több mint 600 ezer lakos tartós kitelepítéséhez vezethet, amit nemzetközi jogvédők háborús bűncselekménynek minősítenek - írta a The Guardian.

Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!

Donald Trump amerikai elnök a New York Postnak adott telefoninterjújában kijelentette, hogy az Irán elleni háború hamarosan véget érhet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak nem kell közreműködnie a Hormuzi-szoros újranyitásában. Az elnök szerint a közel-keleti ország támadó katonai képességeit gyakorlatilag megsemmisítették, és a rezsimváltás is megvalósult - írta meg a New York Post. A Bloomberg értesülési szerint Irán szintén hajlandó véget vetni a háborúnak, amennyiben elegendő biztonsági garanciát kap.

Nagy bejelentést tett Trump bírálata után az európai nagyhatalom

Nagy-Britannia további csapatokat és légvédelmi rendszereket telepít a Közel-Keletre. A lépés célja, hogy segítse öbölbeli szövetségeseit az iráni fenyegetéssel szemben - jelentette a The Guardian.

Támadás érte a WHO teheráni irodáját is

Az elmúlt két éjszaka során az Egészségügyi Világszervezet (WHO) teheráni irodája környékét támadások érték – közölte Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója kedden egy X-bejegyzésben.

Szerencsére az iráni WHO-iroda összes munkatársa megvan, és senki sem sérült meg

– tette hozzá.

Váratlan bejelentést tett Oroszország: kiderült, hol van a rejtőzködő iráni ajatollah

Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei az országban tartózkodik, de nem mutatkozik a nyilvánosság előtt. Erről Oroszország teheráni nagykövete nyilatkozott az RTVI hírcsatornának.

Újabb támadást indított Irán Izrael ellen

A Hezbollah rakétatámadást indított a haifai térség ellen, de a támadásban senki sem sérült meg.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) tájékoztatása szerint a támadás során kis számú rakétát lőttek ki. Ezek egy részét a légvédelem elfogta, a többi pedig lakatlan területen csapódott be.

Kiadta a végső ultimátumot a rettegett forradalmi gárda: menekülhetnek az informatikusok, holnap kezdődik a bosszú

Holnaptól az iráni haderő elkezdi támadni a Közel-Keleten működő amerikai vállalatok irodáit, kiemelt prioritást élveznek majd a techcégek, AI-vállalatok – írja a Sky News az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) bejelentése alapján.

Váratlanul megjelent egy teljesen új béketerv - Tényleg ez lenne a megoldás az iráni háborúra?

Ötpontos béketervet tett közzé Kína és Pakisztán, melyben javaslatot tesznek az iráni háború lezárására.

Ballisztikus rakétát lőttek ki a NATO-ra - Égett a forródrót, hosszas hallgatás után megtörte a csendet a támadó

Törökország felé tartó ballisztikus rakétát fogott el a NATO légvédelme, amely Irán felől érkezett – Abbász Aragcsi teheráni külügyminiszter tagadta, hogy megtámadták volna az országot.

Hold: az iráni háború még nem jelent meg eléggé az árfolyamokban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

Rakétatámadás érte Törökországot - Irán cáfol

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter cáfolta azokat az értesüléseket, amely szerint Irán szándékosan rakétát lőtt volna ki Törökországra. Felajánlotta az ügy tisztázása érdekében, hogy közös vizsgálóbizottság derítse ki az igazat. Az eset még hétfőn történt, Ankara az iráni háború kezdete óta negyedik alkalommal számolt be ilyen incidensről.

(Al-Dzsazíra)

Egy elsőre jelentéktelennek tűnő gép adja az Irán elleni támadások gerincét - Mégis micsoda az E-2D?

Az Egyesült Államok Haditengerészetének USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozójáról üzemelő E-2D Advanced Hawkeye gépei kulcsszerepet töltenek be az Irán elleni Epic Fury hadműveletben. A légi hadszíntér elsődleges vezetési és irányítási csomópontjaként ezek a repülőgépek koordinálják a koalíciós erők tevékenységét - számolt be az Army Recognition.

Igazi legendák érkeztek a Közel-Keletre - Mire készül Washington?

Az Egyesült Államok további A-10C Thunderbolt II csatarepülőgépeket helyez készenlétbe az Irán elleni műveletek bővülésével párhuzamosan. Ez újabb jele annak, hogy küszöbön lehet a szárazföldi hadművelet - írta az Army Recognition.

Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom

Franciaország géppuskákkal felfegyverzett helikoptereket vet be a Sahed drónok ellen a Közel-Keleten. Erre a lépésre azután szánták el magukat, hogy az Egyesült Arab Emírségek felett már több mint 80 darab MICA rakétát lőttek ki Rafale vadászgépekből. A megoldás lényege, hogy a drága légvédelmi rakétákat olcsóbb eszközökkel váltsák ki a tömeges drónfenyegetéssel szemben - tudósított az Army Recognition.

Ultimátumot adott Trump hadügyminisztere: ha Irán nem áll kötélnek, elszabadul a pokol

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök a Pentagonban tájékoztatást ad az iráni háborúról.

Trump úgy érzi, cserben hagyták – Nem sok jót ígért európai szövetségeseinek

Donald Trump amerikai elnök gyors egymásutánban kettőt is posztolt a Truth Socialre az iráni háború kapcsán: az elsőben Nagy-Britanniát, a másodikban Franciaországot osztotta ki.

Katar szerint a Hormuzi-szoros kérdése regionális ügy

Katar külügyminisztériuma kedden azt mondta, a Hormuzi-szoros kérdése elsődlegesen regionális ügy, és regionális konszenzussal kell megoldani.

(CNN)

Iráni drónok és rakéták elfogásáról számolt be az Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségek jelentése szerint a keddi nap folyamán eddig 12, Iránból indított rakétát és 32 drónt fogtak el.

A háború kitörése óta 433 balisztikus rakétát, 19 cirkálórakétát és 1977 drónt semlegesítettek.

(Al Jazeera)

Megérkezett a bejelentés, amire mindenki várt: ez lehet a megoldás a Hormuzi-szoros megnyitására?

Ukrajna felajánlotta Amerikának és a Közel-Kelet olajmonarchiáinak, hogy Ukrajna Fekete-tengeren szerzett katonai tapasztalatait szívesen felhasználná a Hormuzi-szoros blokádjának feloldására - írta a Politico.

Elmondta Lavrov, mi lehet Amerika igazi célja az Irán elleni háborúval

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden megszólalt az iráni háborúról – írja a Reuters.

Bejelentette az izraeli védelmi miniszter: ütközőzónát hoznak létre Dél-Libanonban

Izrael ütközőzónát hoz létre Dél-Libanonon belül, és fenntartja az ellenőrzést a Litani folyóig terjedő teljes terület felett, amíg véget ér a konfliktus a Hezbollah fegyvereseivel – közölte kedden Izrael védelmi minisztere.

A hadművelet végén az IDF ellenőrzése alá vonná a Litani folyóig terjedő területet, beleértve a megmaradt Litani-hidakat is, miközben felszámolná a területre beszivárgott Radvan-erőket, és megsemmisítene minden ott lévő fegyvert

– mondta Jiszráél Kác.

A Radvan-erők a Hezbollah elit katonai egysége.

Kác elmondta, hogy az északra evakuált több mint 600 ezer libanoni lakosnak mindaddig nem lesz szabad visszatérnie a Litanitól délre, amíg nem garantálják az Észak-Izraelben élők biztonságát.

Ennek érdekében a libanoni határhoz közeli falvakban lévő összes házat lerombolnák, a gázai Rafah és Beit Hanoun mintájára, hogy végleg megszűnjön a határ közelében lévő, az északi lakosokat fenyegető veszély Izraelben – mondta Kác.

(Reuters)

A Wizz Air április 20-ig biztosan nem repül Izraelbe

A Wizz Air április 20-ig biztosan nem indít gépeket Izralbe és Izraelből. A korábbi határidő április 14-e volt.

A tel-avivi Ben Gurion repülőteret az Irán elleni háború kitörésének napján február 28-án lezárták, és azóta sem nyitott meg a külföldi gépek előtt.

(Times of Israel)

Néyg ember megsérült Dubajban

Négy ázsiai megsérült, amikor egy lelőtt irái rakéta darabjai egy dubaji lakóépületre zuhantak.

(Al Jazeera)

Váratlan fordulat: Trump egyik leghűbb európai szövetségese megálljt parancsolt az amerikai bombázóknak

Olaszország megtagadta a leszállási engedélyt amerikai katonai repülőgépektől a szicíliai Sigonella légitámaszponton. A Corriere della Sera olasz napilap értesülését kedden egy, az ügyhöz közel álló forrás is megerősítette – írja a Reuters.

Szigorítottak a törvényen Iránban: halálbüntetést és teljes vagyonelkobzást kockáztat, aki Amerikának vagy Izraelnek kémkedik

Azokat az embereket, akiket kémkedéssel vagy „ellenséges államokkal” való együttműködéssel vádolnak, halálbüntetés és minden vagyonuk elkobzása fenyegeti egy nemrégiben szigorított törvény értelmében – közölte az iráni igazságszolgáltatás szóvivője.

Még az olyan fényképek vagy videók megosztása is hírszerzési együttműködésnek minősülhet, amelyek segíthetik az ellenséges célpontok megkeresését – tette hozzá a szóvivő.

Az iráni média több mint 1000 letartóztatásról számolt be a hónap folyamán, amelyek olyan személyekhez kapcsolódtak, akiket azzal vádoltak, hogy érzékeny helyszíneket filmeztek, kormányellenes tartalmakat osztottak meg az interneten, vagy „együttműködtek az ellenséggel”.

Az igazságügyi szóvivő elmondta, hogy a tavaly elfogadott jogszabály az ellenséges kormányokat, nevezetesen az Egyesült Államokat és Izraelt támogatónak minősülő operatív, hírszerzési és bizonyos médiatevékenységekre vonatkozik.

(Reuters)

Rakétaeső zúdult Dubajra: olyan robbanásokat hallottak a fényűző városban, amilyeneket eddig nem

Öt nagy robbanást jelentettek Dubajból, a lakosok óvóhelyekre menekültek – írja a Euronews.

Újabb kivégzéseket hajtottak végre Iránban

Az Iránban betiltott és terrorszervezetnek tekintett Népi Mudzsahedin (MEK) két újabb tagját végezték ki kedd reggel - jelentette az iráni igazságszolgáltatáshoz közelálló Mizan Online híroldal.

Babak Alipúrt és Pudsza Gobadit felakasztották. A vád ellenük Irán érzékeny létesítményei elleni támadás volt. Iránban a MEK két másik tagját is kivégezték hétfőn.

A MEK vitatott szervezet, amelyet az Iránban és az emigrációban élő iráni ellenzék jelentős része sem támogat. Egy időben mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió terrorszervezetnek tekintette. A szervezet kimondott célja a jelenlegi iráni politikai rendszer megdöntése.

(MTI)

A Hezbollah műveleti bázisát igyekszik elszigetelni Izrael

Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg légicsapások sorozatát hajtotta végre a kelet-libanoni Bekaa régió nyugati részén lévő utak ellen.

A célba vett utak olyan városokat és falvakat kötnek össze, ahol a síita Hezbollah terrorszervezet közismerten erős jelenléttel rendelkezik.

A hadsereg egy olyan utat is célba vett, amely a nyugat-bekaai régióból az ország déli részébe vezet.

A Bekaa régiót régóta a Hezbollah műveleti bázisának tartják. Izrael célja az lehet, hogy ezt a régiót elszigeteljék Libanon többi részétől.

(Al Jazeera)

Kazettás lőszerek hullottak Izrael középső részére, több autó kigyulladt, többen megsebesültek

Hat ember könnyebben megsérült, több autó kigyulladt, amikor egy iráni rakétatámadást követően kazettás lőszerek hullottak Izrael középső részére.

(CNN, Times of Israel)

Irán szerint megsemmisítettek egy méregdrága MQ-9 Raper drónt

Az iráni hadsereg szerint légvédelmi egységeik lelőttek egy MQ-9-es drónt Iszfahán közelében, amey az amerikai-izraeli „agresszor ellenséghez” tartozott.

A félhivatalos Tasznim hírügynökség által közölt nyilatkozatban a katonai szóvivők azt mondták, hogy a drónt kedd reggel semmisítették meg.

Ez a 146-ik, Irán által lelőtt drónt.

A megfigyelésre és csapásokra széles körben használt MQ-9 Reaper drón darabonként nagyjából 30 millió dollárba kerül.

(Al Jazeera)

Lőszertároló bunkerekre mért csapást Amerika Iránban, Trump meg is osztott egy felvételt

Lőszertároló bunkerekre mért csapást az Egyesült Államok az éjjel az iráni Iszfahánban.

Az egyik csapásról maga Donald Trump amerikai elnök is megosztott egy videófelvételt a Truth Socialön.

Vége az olcsó tankolásnak az olajban gazdag országban: nem mindennapi lépéssel törnék le a benzinturizmust

Az olajban gazdag Brunei április 1-jétől megtiltja azon külföldi rendszámú járművek belépését, amelyek üzemanyagtartálya nincs legalább háromnegyedig töltve. Az intézkedés célja, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró kereslet közepette az ország megóvja üzemanyag-készleteit – írja a Reuters.

Vérszemet kaptak a közel-keleti héják, minden eddiginél durvább akcióra sürgetik Amerikát

Amerikai, izraeli és arab források szerint az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségesei, élükön Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, arra sürgetik Donald Trump amerikai elnököt, hogy folytassa az Irán elleni háborút, mivel az szerintük nem gyengítette meg eléggé a perzsa államot – írja az AP News.

Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország

Szingapúr Energiapiaci Hatósága (EMA) kedden arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt jelentősen emelkedhetnek az energiaárak az ázsiai városállamban.

Minden idők legnagyobb drágulása jött az olajpiacon: kiderült, milyen pusztító veszéllyel néz most szembe a világ

A befektetők jelenleg az iráni-amerikai háború esetleges lezárásának esélyeit mérlegelik, miközben a Hormuzi-szoros tartós lezárásából fakadó kínálati sokkal is számolniuk kell. Ez a tengerszoros a globális olajellátás mintegy ötödének kulcsfontosságú szállítási útvonala.

Irán tovább folytatta az arab öbölállamok támadását

Szaúd-Arábia közölte, hogy nyolc ballisztikus rakétát fogott el, hat házban károk keletkeztek.

Az Egyesült Arab Emírségekben négy ember szenvedett kisebb sérüléseket Dubaj Al Badaa városrészében.

Katar, Kuvait és Bahrein is jelentette, hogy az éjszaka folyamán támadás érte őket, rakétákat és drónokat fogtak el.

(Al Jazeera)

Újabb négy izraeli katona halt meg Libanonban

Az izraeli hadsereg keddi jelentése szerint újabb négy katonájuk vesztette életét Libanonban, kettő pedig megsebesült egy összecsapásban. Izrael a libanoni síita terrorszervezet, a Hezbollah elleni új offenzívájában eddig tíz katonát vesztett.

(CNN)

Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek

Iráni dróntámadásban találat ért egy kuvaiti olajszállító hajót Dubajban, a hajón tűz keletkezett, de senki nem sérült meg – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat (KPC), amelyet a KUNA hírügynökség idézett.

Támadások érték Teheránt, egy időre az áram is elment

Több izraeli és amerikai légitámadás érte az iráni fővárost, Teheránt. A csapásokban megsérült egy elektromos alállomás, melynek következtében áramkimaradások voltak a város egy részén. A hibát később elhárították, az áramszolgáltatás visszaállt.

(Al Jazeera)

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

