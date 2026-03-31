Újabb oroszok felé történt szivárogtatással vádolják Szijjártó Pétert – reagált a magyar külügyminiszter

Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterek között rendszeres egyeztetések zajlottak, amelyek során az orosz fél hozzáférhetett az Európai Unió belső vitáihoz kapcsolódó információkhoz – állítja egy kedden megjelent, nemzetközi oknyomozó újságírói együttműködésben készült anyag, amelyet a VSquare is közzétett.
A cikkben idézett és közölt hangfelvételek alapján a magyar külügyminiszter több esetben is telefonon jelezte orosz kollégájának, hogy az uniós szankciók enyhítésén dolgozik, illetve hogy bizonyos orosz személyek és vállalatok mentesítését próbálja elérni.
A beszélgetések egy része konkrét uniós döntéshozatali folyamatokhoz és tárgyalási pozíciókhoz kapcsolódó információkat is tartalmaz, amelyek tartalmát a zárt külügyi tanácsi ülésen résztvevők is megerősítettek az újságíróknak.
A cikkben idézett egy 2024. augusztus 30-i telefonhívásban Szergej Lavrov közölte, hogy „Aliser kérésére telefonál, és csak emlékeztetni szeretné, hogy Szijjártó foglalkozik a testvére ügyével”, mire Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy „a szlovákokkal közösen javaslatot nyújtanak be az Európai Uniónak a szankciós listáról való levételére, és mindent meg fognak tenni ennek érdekében”. Ugyanebben a beszélgetésben Szijjártó egy uniós külügyminiszteri ülés részleteiről is beszámolt, például azt mondta, hogy „amikor Landsbergis [litván külügyminiszter] azt mondta, hogy 12%-ban mi finanszírozzuk a rakétákat, én azt válaszoltam neki, hogy nincs igaza, mert az európaiak sokkal többet járulnak hozzá, nem csak mi és a szlovákok veszünk orosz energiát”. Egy másik, Pavel Szorokinnal folytatott egyeztetésben Szijjártó arról beszélt, hogy „mindent megtesz, hogy visszavonják a szankciós csomagot”, illetve hogy „72 szereplőt már levetett a listáról a 128-ból, és próbálja ezt folytatni.”
A cikkre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon elismerte a beszélgetések tényét. Azt állította, hogy
ugyanazt mondta nyilvánosan is, mint a kiszivárgott telefonbeszélgetéseken, valamint hogy rendszeresen egyeztet más, nem uniós országok külügyminisztereivel is.
„Négy éve mondom, mondjuk: a szankciós politika kudarc, az több kárt okoz az EU-nak, mint Oroszországnak! Azt is számtalanszor világossá tettük, hogy soha nem engedünk szankcionálni olyan személyeket vagy vállalatokat, akik, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásának biztonsága vagy a béke elérése szempontjából, meg olyanokat sem, akiknek egyszerűen nincs értelme, oka, hogy a szankciós listán szerepeljenek. S ehhez a jövőben is ragaszkodunk” – mondta Szijjártó Péter.
Az oknyomozó anyagban idézett, egyik hangfelvétellel alá nem támasztott részben azt állítják, hogy a magyar külügyminiszter az orosz energiaügyekért felelős Szergej Szorokintól kér tanácsot, hogy egy szankciós döntésnél magyarázza el, milyen magyar érdeket szolgálna, hogy egy érintett ne szankcionáljanak.
„Ha ők [Szorokin munkatársai] segítenének nekem feltárni a Magyarországra gyakorolt közvetlen és negatív hatásokat, nagyon hálás lennék [...], „mert ha ilyesmit tudnék bemutatni, akkor teljesen más lehetőséget kapnék” – idézik a magyar külügyminiszter állítólagos kijelentését.
A cikkben hivatkozott külügyi dokumentumok szerint a magyar és a szlovák kormány több alkalommal is azzal a fenyegetéssel élt, hogy megvétózza az uniós szankciók meghosszabbítását, ha bizonyos orosz személyeket nem vesznek le a listáról. Így került le például Aliser Uszmanov testvére, valamint más orosz szereplők neve is. A szankciós rendszer működése miatt – amely egyhangú döntéshozatalt igényel – ez jelentős tárgyalási mozgásteret biztosít a tagállamoknak. Egy névtelenséget kérő uniós diplomata szerint a magyar és szlovák fél gyakran politikai alapon kérte nevek eltávolítását, nem jogi érvekkel.
A beszélgetések tartalma alapján több európai tisztviselő úgy értékelte, hogy a magyar külügyminiszter rendszeresen megosztott bizalmas információkat az orosz féllel. Landsbergis megerősítette, hogy a kiszivárgott részletek megfelelnek egy korábbi külügyminiszteri ülésen elhangzottaknak, és azt állította, hogy ez arra utalhat, hogy Oroszország hozzáférhetett az uniós egyeztetések belső információihoz.
Címlapkép: Szijjártó Péter magyar külügyminiszter (jobbra) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (balra) sajtótájékoztatón vesznek részt találkozójukat követően a magyar külügyminisztériumban, Budapesten, 2016. május 25-én. A fotó forrása: Arpad Kurucz/Anadolu Agency/Getty Images
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Az Európai Unió egyszerre próbál nyomást gyakorolni Oroszországra és fenntartani saját energiaellátását.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban
Trump egyik legfontosabb emberéről van szó.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek Európában: fontos gyógyszerek bevezetését halasztják el sorra az amerikai gyártók az
A Trump-kormány a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló árképzést vezetett be.
Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre
Frissítették az előrejelzéseiket az elemzőházak.
Mindenkit megnyugtatott a Fed elnöke a magánhitelpiaccal kapcsolatban
Jót tehet a nyilatkozat a nyugtalankodó piacnak.
Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti
Azonnal életbe lépett az intézkedés.
A háborús sokk ellenére is bővült a kínai gyáripar márciusban
De azért vannak kockázatok.
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.