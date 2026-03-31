Újabb oroszok felé történt szivárogtatással vádolják Szijjártó Pétert – reagált a magyar külügyminiszter

Kiszivárgott telefonbeszélgetések szerint Szijjártó Péter rendszeresen egyeztetett Szergej Lavrovval, és uniós belső információkat, valamint szankciókkal kapcsolatos tárgyalási pozíciókat osztott meg az orosz féllel. A felvételek alapján a magyar külügyminiszter több esetben is jelezte, hogy aktívan dolgozik orosz személyek és cégek szankció alóli mentesítésén, illetve az uniós intézkedések gyengítésén. Szijjártó a vádakra reagálva úgy fogalmazott, hogy „ugyanazt mondja nyilvánosan, mint telefonon”, a jelentést pedig politikailag motivált támadásnak nevezte.

Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterek között rendszeres egyeztetések zajlottak, amelyek során az orosz fél hozzáférhetett az Európai Unió belső vitáihoz kapcsolódó információkhoz – állítja egy kedden megjelent, nemzetközi oknyomozó újságírói együttműködésben készült anyag, amelyet a VSquare is közzétett.

A cikkben idézett és közölt hangfelvételek alapján a magyar külügyminiszter több esetben is telefonon jelezte orosz kollégájának, hogy az uniós szankciók enyhítésén dolgozik, illetve hogy bizonyos orosz személyek és vállalatok mentesítését próbálja elérni.

A beszélgetések egy része konkrét uniós döntéshozatali folyamatokhoz és tárgyalási pozíciókhoz kapcsolódó információkat is tartalmaz, amelyek tartalmát a zárt külügyi tanácsi ülésen résztvevők is megerősítettek az újságíróknak.

A cikkben idézett egy 2024. augusztus 30-i telefonhívásban Szergej Lavrov közölte, hogy „Aliser kérésére telefonál, és csak emlékeztetni szeretné, hogy Szijjártó foglalkozik a testvére ügyével”, mire Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy „a szlovákokkal közösen javaslatot nyújtanak be az Európai Uniónak a szankciós listáról való levételére, és mindent meg fognak tenni ennek érdekében”. Ugyanebben a beszélgetésben Szijjártó egy uniós külügyminiszteri ülés részleteiről is beszámolt, például azt mondta, hogy „amikor Landsbergis [litván külügyminiszter] azt mondta, hogy 12%-ban mi finanszírozzuk a rakétákat, én azt válaszoltam neki, hogy nincs igaza, mert az európaiak sokkal többet járulnak hozzá, nem csak mi és a szlovákok veszünk orosz energiát”. Egy másik, Pavel Szorokinnal folytatott egyeztetésben Szijjártó arról beszélt, hogy „mindent megtesz, hogy visszavonják a szankciós csomagot”, illetve hogy „72 szereplőt már levetett a listáról a 128-ból, és próbálja ezt folytatni.”

A cikkre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon elismerte a beszélgetések tényét. Azt állította, hogy

ugyanazt mondta nyilvánosan is, mint a kiszivárgott telefonbeszélgetéseken, valamint hogy rendszeresen egyeztet más, nem uniós országok külügyminisztereivel is.

„Négy éve mondom, mondjuk: a szankciós politika kudarc, az több kárt okoz az EU-nak, mint Oroszországnak! Azt is számtalanszor világossá tettük, hogy soha nem engedünk szankcionálni olyan személyeket vagy vállalatokat, akik, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásának biztonsága vagy a béke elérése szempontjából, meg olyanokat sem, akiknek egyszerűen nincs értelme, oka, hogy a szankciós listán szerepeljenek. S ehhez a jövőben is ragaszkodunk” – mondta Szijjártó Péter.

Az oknyomozó anyagban idézett, egyik hangfelvétellel alá nem támasztott részben azt állítják, hogy a magyar külügyminiszter az orosz energiaügyekért felelős Szergej Szorokintól kér tanácsot, hogy egy szankciós döntésnél magyarázza el, milyen magyar érdeket szolgálna, hogy egy érintett ne szankcionáljanak.

„Ha ők [Szorokin munkatársai] segítenének nekem feltárni a Magyarországra gyakorolt közvetlen és negatív hatásokat, nagyon hálás lennék [...], „mert ha ilyesmit tudnék bemutatni, akkor teljesen más lehetőséget kapnék” – idézik a magyar külügyminiszter állítólagos kijelentését.

A cikkben hivatkozott külügyi dokumentumok szerint a magyar és a szlovák kormány több alkalommal is azzal a fenyegetéssel élt, hogy megvétózza az uniós szankciók meghosszabbítását, ha bizonyos orosz személyeket nem vesznek le a listáról. Így került le például Aliser Uszmanov testvére, valamint más orosz szereplők neve is. A szankciós rendszer működése miatt – amely egyhangú döntéshozatalt igényel – ez jelentős tárgyalási mozgásteret biztosít a tagállamoknak. Egy névtelenséget kérő uniós diplomata szerint a magyar és szlovák fél gyakran politikai alapon kérte nevek eltávolítását, nem jogi érvekkel.

A beszélgetések tartalma alapján több európai tisztviselő úgy értékelte, hogy a magyar külügyminiszter rendszeresen megosztott bizalmas információkat az orosz féllel. Landsbergis megerősítette, hogy a kiszivárgott részletek megfelelnek egy korábbi külügyminiszteri ülésen elhangzottaknak, és azt állította, hogy ez arra utalhat, hogy Oroszország hozzáférhetett az uniós egyeztetések belső információihoz.

Címlapkép: Szijjártó Péter magyar külügyminiszter (jobbra) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (balra) sajtótájékoztatón vesznek részt találkozójukat követően a magyar külügyminisztériumban, Budapesten, 2016. május 25-én. A fotó forrása: Arpad Kurucz/Anadolu Agency/Getty Images