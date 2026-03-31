Ultimátumot adott Trump hadügyminisztere: ha Irán nem áll kötélnek, elszabadul a pokol
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök a Pentagonban tájékoztatást ad az iráni háborúról.

Március 19-e óta első tájékoztatóját adja az iráni háborúról az amerikai hadügyminiszter és a vezérkari főnök.

Hegseth elmondta, szombaton meglátogatta a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat.

Az iráni háború kapcsán kijelentette, az Egyesült Államoknak egyre több opciója van, Iránnak viszont egyre kevesebb.

Megjegyezte, a következő napok döntőek lesznek a háborút illetően, és Irán már semmit nem tud tenni katonailag ez ellen.

Az új iráni rezsimnek bölcsebbnek kell lennie, mint az előzőnek

– figyelmeztetett a hadügyminiszter.

Hegseth elmondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni.

Azonban ha Irán ebbe nem megy bele, akkor a háború nagyobb intenzitással fog folytatódni.

A miniszter hírszerzési forrásokra hivatkozva kijelentette, hogy a légitámadások aláásták az iráni hadsereg harci szellemét. Ez szerinte széles körű dezertálásokhoz és a kulcsfontosságú emberek körében jelentkező hiányhoz vezet, valamint frusztrációt vált ki a magas rangú vezetők körében.

Amerikai szárazföldi katonák iráni bevetése kapcsán Hegseth azt mondta, nem zárnak ki egyetlen lehetőséget sem.

Nem lehet háborút vívni és megnyerni, ha elárulod az ellenfelednek, mire vagy hajlandó, és mire nem, beleértve a földi csapatok bevetését is

– fogalmazott.

A hadügyminiszter azt is elmondta, az Egyesült Államok tisztában van azzal, hogy Kína és Oroszország mit tesz Irán megsegítésére, és ahol szükséges, szembeszáll ezekkel az erőfeszítésekkel.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

