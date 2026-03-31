Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom

A francia védelmi minisztérium Fennec és Caracal típusú helikoptereit belga gyártmányú FN Minimi és M3M géppuskákkal szereli fel. Ezeket a gépeket kifejezetten drónelhárító feladatkörben alkalmazzák. Az információ március végén került nyilvánosságra francia és belga sajtóforrásokból. A La Tribune a MICA rakéták nagyszámú felhasználásáról számolt be, míg a La Lettre a helikopteres megoldás bevezetéséről írt.

A váltás mögött egyértelmű költséghatékonysági számítás áll. A MICA egy 112 kilogrammos, többcélú levegő-levegő rakéta, amelyet látótávolságon túli légi harcra és közelharcra egyaránt terveztek. A fegyvert radaros és infravörös célkereső fejjel, adatkapcsolattal, valamint tolóerővektor-kormányzással is ellátták.

Bár kiváló fegyverről van szó, darabja a francia adatok szerint 600–700 ezer euróba kerül. Ezzel szemben a Sahed típusú drónok rendkívül olcsó, tömegesen bevethető eszközök.

Ezek éppen azzal terhelik túl a légvédelmet, hogy puszta mennyiségükkel merítik ki a védekező fél rakétakészletét.

A géppuskával felszerelt helikopterek révén Párizs gyorsan és olcsón képes növelni drónelhárító kapacitását. Így a drága MICA rakétákat a komolyabb légi fenyegetések, például ellenséges vadászgépek vagy cirkálórakéták elhárítására tartalékolhatják. A koncepció lényege, hogy a már meglévő forgószárnyas platformokat alacsony költségű elfogóeszközzé alakítják át. Ennek köszönhetően elkerülhető, hogy nagy értékű rakétákat pazaroljanak el a tömegcikknek számító célpontok ellen.

