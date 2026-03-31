Váratlan bejelentést tett Oroszország: kiderült, hol van a rejtőzködő iráni ajatollah
Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei az országban tartózkodik, de nem mutatkozik a nyilvánosság előtt. Erről Oroszország teheráni nagykövete nyilatkozott az RTVI hírcsatornának.

Modzstaba Hámenei apja, Ali Hámenei ajatollah abban a háborúban vesztette életét, amelyet Izrael és az Egyesült Államok indított Irán ellen február 28-án. A fiatalabb Hámenei azóta átvette a legfelsőbb vezetői posztot, nyilvános szereplésektől azonban továbbra is tartózkodik.

Kapcsolódó cikkünk

Mégis hova tűnt az ajatollah? Válaszolt Irán a kérdésre, ami mindenkit foglalkoztat

Az Egyesült Államok korábban közölte, hogy értesülései szerint Modzstaba Hámenei megsebesült. A jelentések alapján valószínűleg maradandó sérüléseket szenvedett. Washington úgy véli, az iráni vezető arca feltehetően deformálódott.

Oroszország teheráni nagykövete most megerősítette, hogy

az ajatollah él és az országban tartózkodik.

Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Nagy bejelentést tett Trump bírálata után az európai nagyhatalom

Kiadta a végső ultimátumot a rettegett forradalmi gárda: menekülhetnek az informatikusok, holnap kezdődik a bosszú

Az orosz nagykövet szerint ennek "érthető okai" vannak. Oroszország és Irán szoros kapcsolatokat ápol egymással. A két ország tavaly stratégiai partnerségi megállapodást írt alá.

Kapcsolódó cikkünk

Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

PR cikk

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden
