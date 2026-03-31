Váratlan bejelentést tett Oroszország: kiderült, hol van a rejtőzködő iráni ajatollah

Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei az országban tartózkodik, de nem mutatkozik a nyilvánosság előtt. Erről Oroszország teheráni nagykövete nyilatkozott az RTVI hírcsatornának.

Modzstaba Hámenei apja, Ali Hámenei ajatollah abban a háborúban vesztette életét, amelyet Izrael és az Egyesült Államok indított Irán ellen február 28-án. A fiatalabb Hámenei azóta átvette a legfelsőbb vezetői posztot, nyilvános szereplésektől azonban továbbra is tartózkodik.

Az Egyesült Államok korábban közölte, hogy értesülései szerint Modzstaba Hámenei megsebesült. A jelentések alapján valószínűleg maradandó sérüléseket szenvedett. Washington úgy véli, az iráni vezető arca feltehetően deformálódott.

Oroszország teheráni nagykövete most megerősítette, hogy

az ajatollah él és az országban tartózkodik.

Az orosz nagykövet szerint ennek "érthető okai" vannak. Oroszország és Irán szoros kapcsolatokat ápol egymással. A két ország tavaly stratégiai partnerségi megállapodást írt alá.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images