Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek

A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. Hozzátették, hogy a legénység 24 tagja biztonságban van.
A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk értékelése az al-Szalmi hajón. Hozzátette, hogy
a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak.
A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.
Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.
A dubaji kormányzat sajtóirodája kedd hajnalban azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól. A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.
Címlapkép forrása: Getty Images/Getty Images
