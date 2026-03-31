Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek

Iráni dróntámadásban találat ért egy kuvaiti olajszállító hajót Dubajban, a hajón tűz keletkezett, de senki nem sérült meg – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat (KPC), amelyet a KUNA hírügynökség idézett.

A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. Hozzátették, hogy a legénység 24 tagja biztonságban van.

A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk értékelése az al-Szalmi hajón. Hozzátette, hogy

a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak.

A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

A dubaji kormányzat sajtóirodája kedd hajnalban azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól. A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.

