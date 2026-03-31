Váratlan fordulat: Trump egyik leghűbb európai szövetségese megálljt parancsolt az amerikai bombázóknak
Váratlan fordulat: Trump egyik leghűbb európai szövetségese megálljt parancsolt az amerikai bombázóknak

Olaszország megtagadta a leszállási engedélyt amerikai katonai repülőgépektől a szicíliai Sigonella légitámaszponton. A Corriere della Sera olasz napilap értesülését kedden egy, az ügyhöz közel álló forrás is megerősítette – írja a Reuters.

A lap információi szerint az amerikai bombázók a kelet-szicíliai bázisra érkeztek volna, mielőtt továbbindulnak a Közel-Keletre. A cikk nem tért ki arra, hogy a gépeknek pontosan mikor kellett volna leszállniuk. A névtelenséget kérő forrás sem a repülőgépek számát, sem az olasz döntés meghozatalának pontos időpontját nem osztotta meg.

A Corriere della Sera szerint

a repülési engedélyt azért tagadták meg, mert az Egyesült Államok nem kérte ki előzetesen az olasz katonai vezetés jóváhagyását.

Ez az eljárás kötelező lett volna az Olaszországban működő amerikai katonai létesítmények használatát szabályozó kétoldalú egyezmények értelmében.

Az olasz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta az történteket. A balközép ellenzéki pártok ugyanakkor felszólították a kormányt, hogy a közel-keleti konfliktusba való bevonódás elkerülése érdekében akadályozza meg az olaszországi amerikai bázisok használatát.

Giorgia Meloni jobboldali kormánya korábban már jelezte, hogy minden ilyen jellegű kérelem esetén parlamenti felhatalmazást fog kérni.

Meloni Donald Trump amerikai elnök egyik fő szövetségesének számít Európában.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

