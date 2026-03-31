Váratlanul megjelent egy teljesen új béketerv - Tényleg ez lenne a megoldás az iráni háborúra?

Ötpontos béketervet tett közzé Kína és Pakisztán, melyben javaslatot tesznek az iráni háború lezárására.

A béketervet – vagy, ahogy pontosabban hivatkoznak rá, békekezdeményezést -, a két ország külügyminiszterei tették közzé, a következő pontokat tartalmazza:

Azonnali tűzszünet, humanitárius segítségnyújtás az érintett területeknek. Béketárgyalások, Irán és a többi érintett ország területi egységének és függetlenségének tiszteletben tartása mellett. A civilek és polgári objektumok, köztük erőművek, kikötők és atomlétesítmények védelme. A Hormuzi-szoros újranyitása, az itt átkelő hajók védelme. Gyors békekötés az ENSZ alapokmányainak figyelembe vételével.

A dokumentum inkább tekinthető egyfajta állásfoglalásnak, mintsem a háború lezárását érdemben előre mozdító javaslatok sorozatának.



A „békekezdeményezés” egyáltalán nem foglalkozik a háború kiváltó okaival, az iráni atomprogrammal, a ballisztikus rakétákkal, a közel-keleti síita milíciákkal, csak arra utasítja Amerikát / Izraelt és Iránt, hogy „tárgyaljanak” háborúzás helyett.

