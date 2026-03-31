Váratlanul megjelent egy teljesen új béketerv - Tényleg ez lenne a megoldás az iráni háborúra?
Váratlanul megjelent egy teljesen új béketerv - Tényleg ez lenne a megoldás az iráni háborúra?

Ötpontos béketervet tett közzé Kína és Pakisztán, melyben javaslatot tesznek az iráni háború lezárására.

A béketervet – vagy, ahogy pontosabban hivatkoznak rá, békekezdeményezést -, a két ország külügyminiszterei tették közzé, a következő pontokat tartalmazza:

  1. Azonnali tűzszünet, humanitárius segítségnyújtás az érintett területeknek.
  2. Béketárgyalások, Irán és a többi érintett ország területi egységének és függetlenségének tiszteletben tartása mellett.
  3. A civilek és polgári objektumok, köztük erőművek, kikötők és atomlétesítmények védelme.
  4. A Hormuzi-szoros újranyitása, az itt átkelő hajók védelme.
  5. Gyors békekötés az ENSZ alapokmányainak figyelembe vételével.

A dokumentum inkább tekinthető egyfajta állásfoglalásnak, mintsem a háború lezárását érdemben előre mozdító javaslatok sorozatának.

A „békekezdeményezés” egyáltalán nem foglalkozik a háború kiváltó okaival, az iráni atomprogrammal, a ballisztikus rakétákkal, a közel-keleti síita milíciákkal, csak arra utasítja Amerikát / Izraelt és Iránt, hogy „tárgyaljanak” háborúzás helyett.

Kapcsolódó cikkünk

Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility