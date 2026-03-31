  • Megjelenítés
Vérszemet kaptak a közel-keleti héják, minden eddiginél durvább akcióra sürgetik Amerikát
Globál

Portfolio
Amerikai, izraeli és arab források szerint az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségesei, élükön Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, arra sürgetik Donald Trump amerikai elnököt, hogy folytassa az Irán elleni háborút, mivel az szerintük nem gyengítette meg eléggé a perzsa államot – írja az AP News.

A regionális szövetségesek egy része állítólag most azt hangoztatja a Fehér Háznak, hogy itt a lehetőség az iráni rezsim végleges bedöntésére. A háború kirobbanása előtt ugyanezek az országok még óvtak egy konfliktustól a perzsa állammal.

Szaúdi, Emírségek-beli, kuvaiti és bahreini tisztviselők zártkörű beszélgetések során jelezték, hogy nem szeretnék, ha a katonai művelet véget érne, amíg nem következik be jelentős változás az iráni vezetésben, vagy drámai fordulat nem történik Irán magatartásában.

Az említett országok közül az Egyesült Arab Emírségek szeretné a leginkább, hogy az Egyesült Államok keményen lépjen fel Iránnal szemben, és arra próbálják rávenni Trumpot, hogy indítson szárazföldi offenzívát is. Kuvait és Bahrein támogatják ezt az opciót.

Ezzel szemben Omán és Katar inkább a diplomáciai megoldást részesítenék előnyben.

Még több Globál

Szaúd-Arábia úgy érvel az Egyesült Államoknak, hogy amennyiben most befejezné a háborút, az nem hozna „jó megegyezést” – olyat, amely garantálná az öbölállamok biztonságát.

A szaúdiak szerint egy esetleges háborús rendezésnek semlegesítenie kell Irán nukleáris programját, meg kell semmisítenie ballisztikusrakéta-képességét, véget kell vetnie a proxycsoportok támogatásának, és azt is biztosítania kell, hogy a Hormuzi-szorost a jövőben ne tudja az iszlám köztársaság hatékonyan lezárni.

Címlapkép forrása: Elke Scholiers/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility