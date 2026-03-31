Vérszemet kaptak a közel-keleti héják, minden eddiginél durvább akcióra sürgetik Amerikát

A regionális szövetségesek egy része állítólag most azt hangoztatja a Fehér Háznak, hogy itt a lehetőség az iráni rezsim végleges bedöntésére. A háború kirobbanása előtt ugyanezek az országok még óvtak egy konfliktustól a perzsa állammal.

Szaúdi, Emírségek-beli, kuvaiti és bahreini tisztviselők zártkörű beszélgetések során jelezték, hogy nem szeretnék, ha a katonai művelet véget érne, amíg nem következik be jelentős változás az iráni vezetésben, vagy drámai fordulat nem történik Irán magatartásában.

Az említett országok közül az Egyesült Arab Emírségek szeretné a leginkább, hogy az Egyesült Államok keményen lépjen fel Iránnal szemben, és arra próbálják rávenni Trumpot, hogy indítson szárazföldi offenzívát is. Kuvait és Bahrein támogatják ezt az opciót.

Ezzel szemben Omán és Katar inkább a diplomáciai megoldást részesítenék előnyben.

Szaúd-Arábia úgy érvel az Egyesült Államoknak, hogy amennyiben most befejezné a háborút, az nem hozna „jó megegyezést” – olyat, amely garantálná az öbölállamok biztonságát.

A szaúdiak szerint egy esetleges háborús rendezésnek semlegesítenie kell Irán nukleáris programját, meg kell semmisítenie ballisztikusrakéta-képességét, véget kell vetnie a proxycsoportok támogatásának, és azt is biztosítania kell, hogy a Hormuzi-szorost a jövőben ne tudja az iszlám köztársaság hatékonyan lezárni.

Címlapkép forrása: Elke Scholiers/Getty Images