  • Megjelenítés
Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, kemény ultimátumot adott Trump – Percről percre az iráni háborúról szombaton
Globál

Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, kemény ultimátumot adott Trump – Percről percre az iráni háborúról szombaton

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az iráni háború szombaton a 36. napjába lépett, és nem látszik, hogy a konfliktus hamar deeszkalálódhatna. Iráni és amerikai források szerint két amerikai harci repülőgép is odaveszett az iráni és az öbölbeli műveletek során. Az egyik, Irán felett lelőtt F-15E kétfős személyzetéből az egyik katonát kimentették, a másik után tovább folyik a kutatás, miközben Teherán látványosan propagandatémává tette az ügyet. Közben újabb iráni rakéta- és dróntámadások érték Izraelt és a Perzsa-öböl térségét, miközben Washingtonban a háború finanszírozása körül is láthatóvá váltak az első komolyabb politikai repedések. Eközben az első nyugati hajó, egy francia olajtanker átjutott a Hormuzi-szoroson. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.
Megosztás

Izrael is beszállna Trump "pokoli" ellencsapásába

Izrael készen áll arra, hogy csapást mérjen Irán energetikai létesítményeire, de ehhez még az Egyesült Államok jóváhagyására vár – közölte egy magas rangú izraeli védelmi tisztviselő szombaton.

Tovább a cikkhez
Izrael is beszállna Trump
Megosztás

Újabb ország hajóit engedi át Irán a Hormuzi-szoroson

Irán mentességet ad Iraknak a Hormuzi-szoros korlátozásai alól. Ezt az iráni média beszámolói alapján a Hatam al-Anbija egyesített katonai parancsnokság közölte szombaton.

Tovább a cikkhez
Újabb ország hajóit engedi át Irán a Hormuzi-szoroson
Megosztás

Kezd elfogyni Trump türelme: 48 órán belül "kitör a pokol" Iránban

Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak, mivel a korábban megszabott tíznapos határidő közeledtével sem született megállapodás. A hat hete tartó konfliktus egyre súlyosabb fordulatot vesz, miközben az energiaárak tovább emelkednek - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kezd elfogyni Trump türelme: 48 órán belül
Megosztás

Halálos légicsapás után Irak lezárt egy fontos határátkelőt

Irak lezárta az iráni határon található Salamcse határátkelőt, miután az iráni oldalon végrehajtott légicsapásokban egy iraki állampolgár életét vesztette – közölték biztonsági források szombaton.

Tovább a cikkhez
Halálos légicsapás után Irak lezárt egy fontos határátkelőt
Megosztás

Izraeli hajót támadtak a Hormuzi-szorosban

Irán drónnal támadott meg egy Izraelhez köthető hajót a Hormuzi-szorosban, és a hajó kigyulladt – közölte szombaton az iráni állami média, hivatkozva a Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnokára.

Izrael egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

(Reuters)

Megosztás

Kevésen múlik a nukleáris katasztrófa Iránban – találat érte a busehri atomerőművet

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombati közleménye szerint Irán arról tájékoztatta a szervezetet, hogy egy lövedék csapódott be a busehri atomerőmű közelében. Az incidens során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa életét vesztette, az erőmű működésében azonban nem keletkezett zavar.

Tovább a cikkhez
Kevésen múlik a nukleáris katasztrófa Iránban – találat érte a busehri atomerőművet
Megosztás

Sorra jutnak át a tankerek a Hormuzi-szoroson – egy európai olajszállító is úton van már

A hajóforgalmi adatokból kiderül, hogy csütörtök óta több tartály-, konténer- és gázszállító hajó is áthaladt a Hormuzi-szoroson, miután Irán engedélyezte az általa barátságosnak ítélt vízi járművek áthaladását - írta a Japan Today és a Reuters.

Tovább a cikkhez
Sorra jutnak át a tankerek a Hormuzi-szoroson – egy európai olajszállító is úton van már
Megosztás

Amerikai vadászgépek zuhantak le, Donald Trump a Fehér Házból figyeli a drámát

Az iráni légvédelem két amerikai harci repülőgépet is lelőtt a hatodik hetébe lépő háborúban. Az egyik gép pilótáját jelenleg is iráni területen keresik. Ezek az incidensek jelentősen aláássák Washington azon állítását, miszerint abszolút légi fölénnyel rendelkezik a hadszíntéren.

Tovább a cikkhez
Amerikai vadászgépek zuhantak le, Donald Trump a Fehér Házból figyeli a drámát
Megosztás

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Öt uniós tagállam pénzügyminisztere közös levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy vessen ki különadót az energiacégek extraprofitjára – tudta meg a Reuters. Ezt a többletnyereséget az iráni háború nyomán megugró üzemanyagárak eredményezték az országok kormányai szerint.

Tovább a cikkhez
Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit
Megosztás

Megszólalt a CIA egykori nagyágyúja: a lehető leghamarabb le kell állni az iráni háborúval

Az Egyesült Államok és Izrael komoly csapásokat mért Irán katonai és biztonsági apparátusára. A katonai sikereket azonban hiba lenne politikai átalakulásként értelmezni, elúszott a remény egy rezsimváltásra a perzsa államban – érvel a Financial Timesban megjelent cikkében Jonny Gannon korábbi CIA operatív tiszt és vezető, aki 26 éves pályafutást követően jelenleg a geopolitika, a nemzetbiztonság és a mesterséges intelligencia szakértőjeként tevékenykedik. Úgy látja, hogy Irán csapásmérő képességeit még meggyengítheti az Egyesült Államok, de minél hamarabb le kell zárnia a konfliktust, mert már most beláthatatlanul súlyos következményekkel fenyeget a háború.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a CIA egykori nagyágyúja: a lehető leghamarabb le kell állni az iráni háborúval
Megosztás

Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO

A NATO a fennállása óta nem volt olyan meggyengült állapotban, mint jelenleg – állítják elemzők és diplomaták. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború, valamint Donald Trump elnök újabb fenyegetései, hogy kilépteti országát a katonai szövetségből annak alapjait rendítik meg. Ennek következtében a kollektív védelem intézménye már nem tekinthető magától értetődőnek a 76 éve fennálló NATO-ban, ami így végveszélybe került – írja elemzésében a Reuters.

Tovább a cikkhez
Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO
Megosztás

Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, újabb csapásokat indítottak a Közel-Keleten – Percről percre az iráni háborúról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Tovább eszkalálódott a közel-keleti konfliktus miután egy iráni támadás miatt lezuhant egy amerikai F-15E harci gép a perzsa állam felett, és egy másik amerikai harci repülőgép is eltűnt a térségben. A Reuters szerint az F-15E kétfős személyzetéből az egyik embert már kimentették, a másik viszont eltűnt, és iráni erők is keresik a feltételezett becsapódási térségben. Két, a mentésben részt vevő Black Hawk helikoptert szintén találat ért, de ki tudtak jutni az iráni légtérből.

Az ügy azért különösen kínos Washingtonnak, mert Donald Trump és Pete Hegseth korábban arról beszélt, hogy az amerikai erők teljes légi fölényt értek el – számolt be a Reuters.

Teherán ezt azonnal politikai és kommunikációs fegyverként használta fel. Mohammad Bager Galibáf parlamenti házelnök gúnyosan arról írt, hogy a háború „rezsimváltásból” amerikai pilóták keresésévé silányult. Irán délnyugati részén a hatóságok és a Forradalmi Gárda emberei a hiányzó amerikai katona után kutatnak, miközben helyi tisztségviselők nyilvánosan is elismerést ígértek azoknak, akik segítik az elfogását. Ez új szintre emeli a kockázatot, mert egy életben lévő, iráni területen bujkáló amerikai katona sorsa az egész konfliktus egyik legérzékenyebb ügyévé válhat.

A harcok közben Izrael területein is kiterjedtek: sajtójelentések szerint iráni rakéták csapódtak be lakóövezetek közelében Közép-Izraelben, legalább egy ember megsérült Tel-Aviv térségében.

Emellett több más térségbeli országban is folytatódtak a rakétázások, péntek éjjel Dubajban a légvédelmi rendszerek hatástalanítottak több eszközt, az elfogásokból származó roncsdarabok két épület homlokzatát is eltalálták, sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés.

Libanonban az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki, mert Iránhoz kötődő csoportok amerikai érdekeltségeket és akár egyetemeket is célba vehetnek, miközben Izrael szombatra virradóra ismét Hezbollah-infrastruktúrát támadott Bejrútban.

A konfliktus egyik legsúlyosabb következménye továbbra is az energetikai és szállítási bizonytalanság: a Reuters beszámolója szerint pénteken iráni csapás ért egy kuvaiti áram- és vízellátó létesítményt, illetve drónok találták el a kuvaiti Mina al-Ahmadi finomítót is.

A Hormuzi-szoros hajóforgalma továbbra is szinte teljesen bénült: a háború kezdete óta csak erős korlátozások mellett haladhatnak át a hajók. Azonban enyhülésre okot adó hír, hogy

pénteken egy francia hajó lett az első nyugati hajó, amely átjutott a szoroson.

Irán részéről már a Báb el-Mandeb szoros is célkeresztbe került a kommunikációban, ami azt jelzi, hogy Teherán újabb globális kereskedelmi útvonalak sebezhetőségére próbál rájátszani.

Washingtonban közben a belpolitikai vita is élesedik a háborúról: John Curtis republikánus szenátor már úgy fogalmazott, hogy a további katonai műveletek finanszírozását csak akkor tudná támogatni, ha a Kongresszus formálisan is hadat üzenne Iránnak. Ez azért fontos fejlemény, mert a konfliktus eddig is alacsony társadalmi támogatottság mellett zajlott, és a hiányzó pilóta ügye, a növekvő veszteségek, valamint az elhúzódó hadműveletek költsége újabb nyomást helyezhet a Fehér Házra.

A Reuters szerint eddig 13 amerikai katona halt meg a háborúban, és több mint 300-an megsebesültek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy nem látszik esély egy hamarosan elérhető diplomáciai megoldásra. Sajtóbeszámolók szerint Irán a közvetítők felé jelezte: nem készül tárgyalni amerikai tisztségviselőkkel Iszlámábádban a következő napokban, vagyis a pakisztáni közvetítési kísérlet is zátonyra futhat.

Donald Trump amerikai elnök eközben újabb iráni infrastruktúra elleni csapásokat helyezett kilátásba, különösen hidakat és erőműveket célozva, utalva arra, hogy Washington inkább a nyomás fokozásában, nem pedig a gyors lezárásban gondolkodik.

A húsvéti ünnep miatt a tőzsdék és a piacok zárva tartanak, de az amerikai olajárak csütörtökön 11 százalékot ugrottak, miután Trump nem adott egyértelmű jelzést arra, hogy a háború gyorsan véget érhet.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility