Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, kemény ultimátumot adott Trump – Percről percre az iráni háborúról szombaton

Izrael is beszállna Trump "pokoli" ellencsapásába
Izrael készen áll arra, hogy csapást mérjen Irán energetikai létesítményeire, de ehhez még az Egyesült Államok jóváhagyására vár – közölte egy magas rangú izraeli védelmi tisztviselő szombaton.
Újabb ország hajóit engedi át Irán a Hormuzi-szoroson
Irán mentességet ad Iraknak a Hormuzi-szoros korlátozásai alól. Ezt az iráni média beszámolói alapján a Hatam al-Anbija egyesített katonai parancsnokság közölte szombaton.
Kezd elfogyni Trump türelme: 48 órán belül "kitör a pokol" Iránban
Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak, mivel a korábban megszabott tíznapos határidő közeledtével sem született megállapodás. A hat hete tartó konfliktus egyre súlyosabb fordulatot vesz, miközben az energiaárak tovább emelkednek - írta a Bloomberg.
Halálos légicsapás után Irak lezárt egy fontos határátkelőt
Irak lezárta az iráni határon található Salamcse határátkelőt, miután az iráni oldalon végrehajtott légicsapásokban egy iraki állampolgár életét vesztette – közölték biztonsági források szombaton.
Izraeli hajót támadtak a Hormuzi-szorosban
Irán drónnal támadott meg egy Izraelhez köthető hajót a Hormuzi-szorosban, és a hajó kigyulladt – közölte szombaton az iráni állami média, hivatkozva a Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnokára.
Izrael egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.
(Reuters)
Kevésen múlik a nukleáris katasztrófa Iránban – találat érte a busehri atomerőművet
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombati közleménye szerint Irán arról tájékoztatta a szervezetet, hogy egy lövedék csapódott be a busehri atomerőmű közelében. Az incidens során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa életét vesztette, az erőmű működésében azonban nem keletkezett zavar.
Sorra jutnak át a tankerek a Hormuzi-szoroson – egy európai olajszállító is úton van már
A hajóforgalmi adatokból kiderül, hogy csütörtök óta több tartály-, konténer- és gázszállító hajó is áthaladt a Hormuzi-szoroson, miután Irán engedélyezte az általa barátságosnak ítélt vízi járművek áthaladását - írta a Japan Today és a Reuters.
Amerikai vadászgépek zuhantak le, Donald Trump a Fehér Házból figyeli a drámát
Az iráni légvédelem két amerikai harci repülőgépet is lelőtt a hatodik hetébe lépő háborúban. Az egyik gép pilótáját jelenleg is iráni területen keresik. Ezek az incidensek jelentősen aláássák Washington azon állítását, miszerint abszolút légi fölénnyel rendelkezik a hadszíntéren.
Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit
Öt uniós tagállam pénzügyminisztere közös levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy vessen ki különadót az energiacégek extraprofitjára – tudta meg a Reuters. Ezt a többletnyereséget az iráni háború nyomán megugró üzemanyagárak eredményezték az országok kormányai szerint.
Megszólalt a CIA egykori nagyágyúja: a lehető leghamarabb le kell állni az iráni háborúval
Az Egyesült Államok és Izrael komoly csapásokat mért Irán katonai és biztonsági apparátusára. A katonai sikereket azonban hiba lenne politikai átalakulásként értelmezni, elúszott a remény egy rezsimváltásra a perzsa államban – érvel a Financial Timesban megjelent cikkében Jonny Gannon korábbi CIA operatív tiszt és vezető, aki 26 éves pályafutást követően jelenleg a geopolitika, a nemzetbiztonság és a mesterséges intelligencia szakértőjeként tevékenykedik. Úgy látja, hogy Irán csapásmérő képességeit még meggyengítheti az Egyesült Államok, de minél hamarabb le kell zárnia a konfliktust, mert már most beláthatatlanul súlyos következményekkel fenyeget a háború.
Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO
A NATO a fennállása óta nem volt olyan meggyengült állapotban, mint jelenleg – állítják elemzők és diplomaták. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború, valamint Donald Trump elnök újabb fenyegetései, hogy kilépteti országát a katonai szövetségből annak alapjait rendítik meg. Ennek következtében a kollektív védelem intézménye már nem tekinthető magától értetődőnek a 76 éve fennálló NATO-ban, ami így végveszélybe került – írja elemzésében a Reuters.
Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, újabb csapásokat indítottak a Közel-Keleten – Percről percre az iráni háborúról szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.
Tovább eszkalálódott a közel-keleti konfliktus miután egy iráni támadás miatt lezuhant egy amerikai F-15E harci gép a perzsa állam felett, és egy másik amerikai harci repülőgép is eltűnt a térségben. A Reuters szerint az F-15E kétfős személyzetéből az egyik embert már kimentették, a másik viszont eltűnt, és iráni erők is keresik a feltételezett becsapódási térségben. Két, a mentésben részt vevő Black Hawk helikoptert szintén találat ért, de ki tudtak jutni az iráni légtérből.
Az ügy azért különösen kínos Washingtonnak, mert Donald Trump és Pete Hegseth korábban arról beszélt, hogy az amerikai erők teljes légi fölényt értek el – számolt be a Reuters.
Teherán ezt azonnal politikai és kommunikációs fegyverként használta fel. Mohammad Bager Galibáf parlamenti házelnök gúnyosan arról írt, hogy a háború „rezsimváltásból” amerikai pilóták keresésévé silányult. Irán délnyugati részén a hatóságok és a Forradalmi Gárda emberei a hiányzó amerikai katona után kutatnak, miközben helyi tisztségviselők nyilvánosan is elismerést ígértek azoknak, akik segítik az elfogását. Ez új szintre emeli a kockázatot, mert egy életben lévő, iráni területen bujkáló amerikai katona sorsa az egész konfliktus egyik legérzékenyebb ügyévé válhat.
A harcok közben Izrael területein is kiterjedtek: sajtójelentések szerint iráni rakéták csapódtak be lakóövezetek közelében Közép-Izraelben, legalább egy ember megsérült Tel-Aviv térségében.
Emellett több más térségbeli országban is folytatódtak a rakétázások, péntek éjjel Dubajban a légvédelmi rendszerek hatástalanítottak több eszközt, az elfogásokból származó roncsdarabok két épület homlokzatát is eltalálták, sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés.
Libanonban az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki, mert Iránhoz kötődő csoportok amerikai érdekeltségeket és akár egyetemeket is célba vehetnek, miközben Izrael szombatra virradóra ismét Hezbollah-infrastruktúrát támadott Bejrútban.
A konfliktus egyik legsúlyosabb következménye továbbra is az energetikai és szállítási bizonytalanság: a Reuters beszámolója szerint pénteken iráni csapás ért egy kuvaiti áram- és vízellátó létesítményt, illetve drónok találták el a kuvaiti Mina al-Ahmadi finomítót is.
A Hormuzi-szoros hajóforgalma továbbra is szinte teljesen bénült: a háború kezdete óta csak erős korlátozások mellett haladhatnak át a hajók. Azonban enyhülésre okot adó hír, hogy
pénteken egy francia hajó lett az első nyugati hajó, amely átjutott a szoroson.
Irán részéről már a Báb el-Mandeb szoros is célkeresztbe került a kommunikációban, ami azt jelzi, hogy Teherán újabb globális kereskedelmi útvonalak sebezhetőségére próbál rájátszani.
Washingtonban közben a belpolitikai vita is élesedik a háborúról: John Curtis republikánus szenátor már úgy fogalmazott, hogy a további katonai műveletek finanszírozását csak akkor tudná támogatni, ha a Kongresszus formálisan is hadat üzenne Iránnak. Ez azért fontos fejlemény, mert a konfliktus eddig is alacsony társadalmi támogatottság mellett zajlott, és a hiányzó pilóta ügye, a növekvő veszteségek, valamint az elhúzódó hadműveletek költsége újabb nyomást helyezhet a Fehér Házra.
A Reuters szerint eddig 13 amerikai katona halt meg a háborúban, és több mint 300-an megsebesültek.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy nem látszik esély egy hamarosan elérhető diplomáciai megoldásra. Sajtóbeszámolók szerint Irán a közvetítők felé jelezte: nem készül tárgyalni amerikai tisztségviselőkkel Iszlámábádban a következő napokban, vagyis a pakisztáni közvetítési kísérlet is zátonyra futhat.
Donald Trump amerikai elnök eközben újabb iráni infrastruktúra elleni csapásokat helyezett kilátásba, különösen hidakat és erőműveket célozva, utalva arra, hogy Washington inkább a nyomás fokozásában, nem pedig a gyors lezárásban gondolkodik.
A húsvéti ünnep miatt a tőzsdék és a piacok zárva tartanak, de az amerikai olajárak csütörtökön 11 százalékot ugrottak, miután Trump nem adott egyértelmű jelzést arra, hogy a háború gyorsan véget érhet.
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.