Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, kemény ultimátumot adott Trump – Percről percre az iráni háborúról szombaton

Tovább eszkalálódott a közel-keleti konfliktus miután egy iráni támadás miatt lezuhant egy amerikai F-15E harci gép a perzsa állam felett, és egy másik amerikai harci repülőgép is eltűnt a térségben. A Reuters szerint az F-15E kétfős személyzetéből az egyik embert már kimentették, a másik viszont eltűnt, és iráni erők is keresik a feltételezett becsapódási térségben. Két, a mentésben részt vevő Black Hawk helikoptert szintén találat ért, de ki tudtak jutni az iráni légtérből.

Az ügy azért különösen kínos Washingtonnak, mert Donald Trump és Pete Hegseth korábban arról beszélt, hogy az amerikai erők teljes légi fölényt értek el – számolt be a Reuters.

Teherán ezt azonnal politikai és kommunikációs fegyverként használta fel. Mohammad Bager Galibáf parlamenti házelnök gúnyosan arról írt, hogy a háború „rezsimváltásból” amerikai pilóták keresésévé silányult. Irán délnyugati részén a hatóságok és a Forradalmi Gárda emberei a hiányzó amerikai katona után kutatnak, miközben helyi tisztségviselők nyilvánosan is elismerést ígértek azoknak, akik segítik az elfogását. Ez új szintre emeli a kockázatot, mert egy életben lévő, iráni területen bujkáló amerikai katona sorsa az egész konfliktus egyik legérzékenyebb ügyévé válhat.

A harcok közben Izrael területein is kiterjedtek: sajtójelentések szerint iráni rakéták csapódtak be lakóövezetek közelében Közép-Izraelben, legalább egy ember megsérült Tel-Aviv térségében.

Emellett több más térségbeli országban is folytatódtak a rakétázások, péntek éjjel Dubajban a légvédelmi rendszerek hatástalanítottak több eszközt, az elfogásokból származó roncsdarabok két épület homlokzatát is eltalálták, sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés.

Libanonban az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki, mert Iránhoz kötődő csoportok amerikai érdekeltségeket és akár egyetemeket is célba vehetnek, miközben Izrael szombatra virradóra ismét Hezbollah-infrastruktúrát támadott Bejrútban.

A konfliktus egyik legsúlyosabb következménye továbbra is az energetikai és szállítási bizonytalanság: a Reuters beszámolója szerint pénteken iráni csapás ért egy kuvaiti áram- és vízellátó létesítményt, illetve drónok találták el a kuvaiti Mina al-Ahmadi finomítót is.

A Hormuzi-szoros hajóforgalma továbbra is szinte teljesen bénült: a háború kezdete óta csak erős korlátozások mellett haladhatnak át a hajók. Azonban enyhülésre okot adó hír, hogy

pénteken egy francia hajó lett az első nyugati hajó, amely átjutott a szoroson.

Irán részéről már a Báb el-Mandeb szoros is célkeresztbe került a kommunikációban, ami azt jelzi, hogy Teherán újabb globális kereskedelmi útvonalak sebezhetőségére próbál rájátszani.

Washingtonban közben a belpolitikai vita is élesedik a háborúról: John Curtis republikánus szenátor már úgy fogalmazott, hogy a további katonai műveletek finanszírozását csak akkor tudná támogatni, ha a Kongresszus formálisan is hadat üzenne Iránnak. Ez azért fontos fejlemény, mert a konfliktus eddig is alacsony társadalmi támogatottság mellett zajlott, és a hiányzó pilóta ügye, a növekvő veszteségek, valamint az elhúzódó hadműveletek költsége újabb nyomást helyezhet a Fehér Házra.

A Reuters szerint eddig 13 amerikai katona halt meg a háborúban, és több mint 300-an megsebesültek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy nem látszik esély egy hamarosan elérhető diplomáciai megoldásra. Sajtóbeszámolók szerint Irán a közvetítők felé jelezte: nem készül tárgyalni amerikai tisztségviselőkkel Iszlámábádban a következő napokban, vagyis a pakisztáni közvetítési kísérlet is zátonyra futhat.

Donald Trump amerikai elnök eközben újabb iráni infrastruktúra elleni csapásokat helyezett kilátásba, különösen hidakat és erőműveket célozva, utalva arra, hogy Washington inkább a nyomás fokozásában, nem pedig a gyors lezárásban gondolkodik.

A húsvéti ünnep miatt a tőzsdék és a piacok zárva tartanak, de az amerikai olajárak csütörtökön 11 százalékot ugrottak, miután Trump nem adott egyértelmű jelzést arra, hogy a háború gyorsan véget érhet.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images