  • Megjelenítés
Amerikai vadászgépek zuhantak le, Donald Trump a Fehér Házból figyeli a drámát
Globál

Amerikai vadászgépek zuhantak le, Donald Trump a Fehér Házból figyeli a drámát

Portfolio
Az iráni légvédelem két amerikai harci repülőgépet is lelőtt a hatodik hetébe lépő háborúban. Az egyik gép pilótáját jelenleg is iráni területen keresik. Ezek az incidensek jelentősen aláássák Washington azon állítását, miszerint abszolút légi fölénnyel rendelkezik a hadszíntéren.

A címlapkép illusztráció.

Iráni és amerikai tisztviselők egyaránt megerősítették, hogy egy kétüléses F–15E típusú vadászbombázót iráni légvédelmi tűz semmisített meg. Eközben egy A–10 Warthog csatarepülőgép Kuvaitban zuhant le, miután szintén találatot kapott. Az utóbbi gép pilótája katapultált.

Összesen két katonát sikerült kimenteni, egy pilótát azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig közölte, hogy Irán délnyugati részén fésülik át a terepet.

A tartományi kormányzó kitüntetést ígért annak, aki elfogja vagy megöli az ellenséges erők tagját. A kutatásban részt vevő két amerikai UH–60 Black Hawk helikoptert is iráni találat érte, de ezeknek sikerült elhagyniuk a légteret.

Még több Globál

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő arról tájékoztatta a Reuterst, hogy Donald Trump elnök a Fehér Házból követi nyomon a mentési műveleteket. A Pentagon és az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. A CENTCOM adatai szerint a február 28-án indított amerikai-izraeli hadműveletek kezdete óta 13 amerikai katona vesztette életét, és több mint háromszázan sebesültek meg.

Mohammad Báger Kálibáf, az iráni parlament elnöke az X-en gúnyosan megjegyezte: a háború eredeti célja a rendszerváltásról a pilóták utáni vadászatra zsugorodott. A Wall Street Journal pénteki értesülései szerint Irán jelezte a közvetítőknek, hogy

nem hajlandó találkozni az amerikai delegációval Iszlámábádban. A pakisztáni közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalások teljesen zsákutcába jutottak.

A fegyveres konfliktus az Öböl-menti arab államokra is kiterjed még mindig: Irán pénteken csapást mért egy kuvaiti víz- és áramellátó létesítményre, válaszul arra, hogy Trump iráni hidak és erőművek lerombolásával fenyegetőzött. A Kuwait Petroleum Corporation közleménye szerint dróntalálat érte a Míná el-Ahmadi olajfinomítót. Szaúd-Arábiában és Abu-Dzabiban is sikeresen elhárított támadásokról számoltak be. Dubajban a légvédelmi elfogásokból származó törmelékek rongálták meg két épület homlokzatát.

Ezzel párhuzamosan Irán déli részén, Búsehr tartományban egy drón a Vörös Félhold segélyszervezet raktárába csapódott.

Donald Trump csütörtökön felvételeket tett közzé a Teheránt és Karadzsot összekötő, idén átadásra szánt B1-es híd lebombázásáról, egyúttal további légicsapásokat helyezett kilátásba.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility