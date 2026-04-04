Berobbant a világelitbe a távol-keleti katonai hatalom: a KF-21 vadászgép csak a kezdet lehet

Dél-Koreában legördült a gyártószalagról az első, immáron sorozatgyártású KF-21 Boromae (koreai nyelven ez sólymot jelent) vadászgép. Az alkalomra látványos ünnepséget rendeztek a Szöultól délkeletre fekvő Szacshonban. Az eseményen megjelent a politikai elit és a sűrű méltatások mellett még ambiciózusabb célokat tűztek ki. Annak járunk utána, hogy mit jelent a projekt az országnak, és mennyire járul mindez hozzá a jövő terveihez.

A Koreai Köztársaság mostanra túllépett a külföldi fegyverektől való függés korszakán, és olyan nemzetté lépett elő, amely saját technológiával fejleszt élvonalbeli fegyvereket, és amelyeket a világ keres

– jelentette ki I Dzsemjong, az ország elnöke az ünnepélyes átadási ceremónián.

Az átadó során az államfő ennél is tovább ment, kijelentette, hogy Dél-Koreát a világ „négy legnagyobb védelmi ipari nemzete” közé emelné. Ígérete szerint ennek egyik fontos alappillére marad a légierő folyamatos fejlesztése, repülőgép-hajtóműveket és más alkatrészeket gyártanak. Az optimista hangnem nem volt véletlen, mivel a KF-21-essel komoly mérföldkőhöz érkezett az ország, amely hosszú távon növeli a jelentőségét.

A jármű 4,5 generációs képességekkel bír, egyszerre használtak helyi és nyugati technológiát az építésénél.

Kiemelt figyelmet fordítottak, a dél-koreai védelmi ipar szereplőinek bevonására. A hajtóműveket a Hanwha Aerospace szállítja, míg a radar- és elektronikus hadviselési berendezéseket a Hanwha Systems biztosítja. A LIG Nex1 elektronikus berendezéseket és fegyvereket ad a KF-21-eshez. Több különböző változatot építenek, az együléses verzió maximális felszálló kapacitása valamivel több, mint 25 tonna, 7,5 tonnánál több hasznos teherbírás mellett. Maximális sebessége körülbelül 1,8 Mach. A gyártó azt állítja, hogy kinematikai szempontból a szakmában általánosan elismert, remek manőverezési képességekkel bíró F-16C-t is lekörözi.

A járművek a várakozások szerint hamarosan több haderőnél is szolgálatba is állhatnak. Szöul mintegy 6,5 milliárd dolláros, 40 darabos rendelést adott le korábban a levegő-levegő küldetésekre optimalizált Block I-re, ezek 2026 és 2028 között fognak megérkezni a légierőhöz (Republic of Korea Air Force – RoKAF). Ezt követően érkezik a következő etap, vagyis a kibővített képességekkel bíró Block II-ket szállíthatják le. Ezek megerősített levegő-föld és hajóelhárító tudást is kapnak, ami növeli a lehetséges műveletek számát. Összesen 80 darab átadásával számolnak 2032-ig. A

RoKAF ezekkel lecseréli az elöregedett F-4 és F-5 vadászgépeit, ami jelentős előrelépést jelent.

A KAI nem akar megállni a belföldi eladásoknál, exportja is szánja a KF-21-est. Reményeik szerint Szaúd-Arábia és a Lengyelország is a potenciális vevők között lehet a jövőben. Erre reális esélyük is van, ugyanis az arab hatalom légierejének parancsnoka ellátogatott a gyártóközpontba, ahol személyesen vette szemügyre a vadászgépet. A legnagyobb sansz jelenleg Indonézia bevásárlására van. Az ország neve már a fejlesztési szakaszban felmerült, akkor még a költségekbe terveztek beszállni, mintegy 20 százalékos részesedéssel. Az elképelés nehézségekkel küzdött. Jakarta ugyanakkor erőteljesen dolgozik a légiereje modernizálásán, ennek

része lehet egy 16 darabos KF-21 vadászgép rendelés leadása.

Beteljesülő álom

Az átadás egy régi álom megvalósulását jelenti, Szöul először negyed évszázaddal korábban jelentette ki, hogy ilyen képességekkel bíró vadászgépet akar fejleszteni. A szándék ellenére csak hosszú évekkel később, 2013-ban álltak neki a munkálatoknak, a végső engedély 2015-ben érkezett meg. A folyamat 5,5 milliárd dolláros költséget emésztett fel. Az első prototípust 2021-ben gyártották le, egy évvel később pedig sor került az első tesztrepülésre is. Összesen hat tesztrepülőgép képességeit mérték fel. A tesztrepüléseket 2026 januárjában zárták le, mintegy két hónappal a tervezettnél korábban. A The War Zone katonai szaklap elemzésében kiemeli, hogy

ez szokatlanul gyorsnak számít az új generációs vadászgépek átlagos fejlesztési üteméhez képest.

Mindössze öt év telt el az első prototípus megjelenése és a sorozatgyártás beindulása között, összehasonlításiul az amerikai F-35-nél 11, az orosz Szu-57-esnél 10 év volt ugyanez.

A lap szerint a sebességben Dél-Korea egyedi megközelítése nagy szerepet játszott. Nem terveztek ötödik generációs vadászgépet építeni, de a képességei sok tekintetben azonosak a legmodernebb versenytársakéval. Különbséget jelent, hogy a lopakodásra kisebb figyelmet fordítottak, a szenzorfúzió szintje is elmarad az amerikai F-35-öshöz képest. Sokat jelentett, hogy az Egyesült Államoktól meg tudták venni a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát, így saját védelmi szempontoknál már nem kellett minden körülményt szigorúan figyelembe venni. Más szempontból ugyanakkor semmivel sem marad le: van benne AESA (Active Electronically Scanned Array – Aktív Elektronikus Pásztázású Rács) és infravörös kereső és követő IRST radar is. Több fajta rakétával lehet felszerelni, így alkalmas MBDA Meteor rakéták hordozására, valamint nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal is képes műveleteket végrehajtani.

KF-21EJ (Escort Jammer) / KF-21EX (true 5th-generation variant with internal weapons bay) Concept.These concepts were introduced in the rollout ceremony video of the first mass-produced KF-21, showcasing potential future evolutions of the platform—ranging from dedicated… https://t.co/j7BvtoZQ39 pic.twitter.com/PRaAJHZWbW https://t.co/j7BvtoZQ39 — 笑脸男人 (@lfx160219) March 25, 2026

A KF-21-es jelen formájában nem éri el az ötödik generációs gépek követelményeit, de további fejlesztéseket követően ez is elérhető. Már vannak is tervek erre, így a Block III már belső fegyvertárolást tesz majd lehetővé, jelenleg félig konfrontatív megoldást alkalmaznak. A verziók száma is növekedhet, így például gondolkodnak egy elsősorban zavarási célú vadászgépben. Szöul ugyanakkor már a jövő fejlesztéseit vette célba a „hűséges szárnysegéd” koncepció alkalmazásával. Ennek lényege, hogy pilóta nélküli repülőgépekkel működhet együtt a kétüléses változat. Ez a képesség egyenesen a hatodik generációs képességeket célozza meg, ám egyelőre nincs információ arról, hogy jelenleg erre képes lenne a jármű.

Ambiciózus jövőkép

Az átadás jelentősége mellett nem szabad elmenni amellett, hogy a kormányzat szeretné, ha

Dél-Korea a világ négy legnagyobb fegyvergyártó hatalma közé emelkedjen.

Ez a célkitűzés hatalmas növekedést követel, ráadásul a versenytársak sem tétlenkednek. Ha az exportőrök elitligáját nézzük, azt megdönthetetlenül az Egyesült Államok vezeti. A SIPRI (Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet) 2021-2025 közötti adatai szerint ugyanakkor a dobogóért már élesebb a verseny, Franciaország, Oroszország, Németország és Kína a sorrend, ezek az országok egyenként a globális eladások 6-10 százalékáért felelnek. Dél-Korea ettől a vizsgált időszakban még messze volt, de az egyik leggyorsabban növekvő szereplők közé lépett. A nemzetközi trendek a célkitűzés szempontjából egyszerre mutatnak optimista és pesszimista jeleket is. Ameddig Oroszország egyre lejjebb csúszik a ranglétrán, Európa és Kína szintén felpörgeti a fegyvergyártását. A kép itt némileg csalóka, ugyanis Moszkva is alaposan megnövelte a gyárak kapacitását, azonban ezt döntő részben az orosz-ukrán háború frontvonalára szánják.

Szöulnak az adhat különösen nagy esélyt, hogy a globális fegyverkezési versenybe olyan országok is beszállnak, ahol (még) nem erős a hadiipar.

BREAKING:Poland just received the final 12 of the first 212 K9A1 self-propelled howitzers ordered from South Korea.In the second batch, Poland will receive another 152 howitzers of which 146 units will be K9PL variants (Polonized/adapted for Polish requirements, including… pic.twitter.com/15yVLiciWq https://t.co/15yVLiciWq — Visegrád 24 (@visegrad24) December 15, 2025

I Dzsemjong nem véletlenül emelte ki a beszédében, hogy az ország egyre több területen igyekszik ütőképes fegyvereket gyártani, kifejezetten a K9 önjáró tarackot és a Cseongung rakétákat említette. Ezeket a rendszereket világszerte elismerések övezik, amely szintén kulcsfontosságú az export növelése szempontjából. A várakozások szerint hamarosan megérkező újabb fejlesztésekkel pedig akár a világelittel is felvehetik a versenyt, ha már az ötödik generációs (és annál is magasabb) technológiát kezdik el beépíteni a saját gyártású vadászgépekbe.

Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images