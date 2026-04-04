  • Megjelenítés
Halálos légicsapás után Irak lezárt egy fontos határátkelőt
Globál

Portfolio
Irak lezárta az iráni határon található Salamcse határátkelőt, miután az iráni oldalon végrehajtott légicsapásokban egy iraki állampolgár életét vesztette – közölték biztonsági források szombaton.
A Salamcse átkelő az Iránból Irakba irányuló zöldség- és élelmiszerimport egyik fő útvonala.

A forgalom hosszabb leállása emiatt gyorsan éreztetheti árfelhajtó hatását a helyi piacokon. A légicsapások az iráni oldalon lévő utasterminált érték. A támadásban legalább öt iraki állampolgár súlyosan megsebesült, akiknek a többsége válságos állapotban került kórházba. Az iraki rendőrség egy férfi holttestét szállította el a helyszínről.

Az iraki határőrizeti hatóság közlése szerint iráni tisztviselők jelezték, hogy az áru- és személyforgalom néhány órán belül újraindulhat. Ehhez azonban a vám- és útlevélkezelő rendszerek teljes helyreállítására van szükség.

A Salamcse környéki csapásokat követően rövid időre az iraki-kuvaiti határon fekvő Szafván átkelőhelyen is leállt a forgalom, miután a kuvaiti oldalon robbanásokat észleltek. Az iraki biztonsági erők és a határőrség munkatársai szerint a detonációk előtt pillanatokkal drónok tűntek fel a térségben.

Még több Globál

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility