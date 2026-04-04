Halálos légicsapás után Irak lezárt egy fontos határátkelőt

Irak lezárta az iráni határon található Salamcse határátkelőt, miután az iráni oldalon végrehajtott légicsapásokban egy iraki állampolgár életét vesztette – közölték biztonsági források szombaton.

A Salamcse átkelő az Iránból Irakba irányuló zöldség- és élelmiszerimport egyik fő útvonala.

A forgalom hosszabb leállása emiatt gyorsan éreztetheti árfelhajtó hatását a helyi piacokon. A légicsapások az iráni oldalon lévő utasterminált érték. A támadásban legalább öt iraki állampolgár súlyosan megsebesült, akiknek a többsége válságos állapotban került kórházba. Az iraki rendőrség egy férfi holttestét szállította el a helyszínről.

Az iraki határőrizeti hatóság közlése szerint iráni tisztviselők jelezték, hogy az áru- és személyforgalom néhány órán belül újraindulhat. Ehhez azonban a vám- és útlevélkezelő rendszerek teljes helyreállítására van szükség.

A Salamcse környéki csapásokat követően rövid időre az iraki-kuvaiti határon fekvő Szafván átkelőhelyen is leállt a forgalom, miután a kuvaiti oldalon robbanásokat észleltek. Az iraki biztonsági erők és a határőrség munkatársai szerint a detonációk előtt pillanatokkal drónok tűntek fel a térségben.

Forrás: Reuters

