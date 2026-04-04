Izrael is beszállna Trump "pokoli" ellencsapásába

Izrael készen áll arra, hogy csapást mérjen Irán energetikai létesítményeire, de ehhez még az Egyesült Államok jóváhagyására vár – közölte egy magas rangú izraeli védelmi tisztviselő szombaton.

A tisztviselő szerint egy ilyen támadásra várhatóan egy héten belül kerülhet sor. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot intézett Iránhoz.

Mindez felveti a kérdést, hogy Washington támogatná-e Izrael újabb katonai fellépését Teherán ellen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images