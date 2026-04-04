Kevésen múlik a nukleáris katasztrófa Iránban – találat érte a busehri atomerőművet
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombati közleménye szerint Irán arról tájékoztatta a szervezetet, hogy egy lövedék csapódott be a busehri atomerőmű közelében. Az incidens során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa életét vesztette, az erőmű működésében azonban nem keletkezett zavar.
A becsapódó lövedék repeszei halálos sebet ejtettek a létesítmény biztonsági személyzetének egyik tagján számolt be a NAÜ az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében.

A lökéshullám és a szétrepülő szilánkok emellett megrongáltak egy helyszíni épületet is.

A nemzetközi szervezet ugyanakkor határozottan hangsúlyozta, hogy a sugárzási szint nem emelkedett meg a térségben.

Az iráni Taszním hírügynökség szombati jelentése megerősítette, hogy az incidens nem okozott kárt az atomerőmű főbb reaktoregységeiben. Az energiatermelés a történtek ellenére is zavartalanul folytatódik.

Nem ez az első támadás, ami érinti a létesítményt: már március 25-én is súlyos incidens történt az iráni Busehri atomerőműnél, amikor egy lövedék a működő reaktorblokk közelében csapódott be, ami után a Roszatom megkezdte munkatársai evakuálását.

Bár személyi sérülés nem történt, a vállalat „legrosszabb forgatókönyvként” értékelte a helyzetet A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség akkor is megerősítette az eseményt, és korábban már figyelmeztetett arra, hogy a térségben zajló konfliktus akár súlyos nukleáris kockázatot is hordozhat.

