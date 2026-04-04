Kevésen múlik a nukleáris katasztrófa Iránban – találat érte a busehri atomerőművet

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombati közleménye szerint Irán arról tájékoztatta a szervezetet, hogy egy lövedék csapódott be a busehri atomerőmű közelében. Az incidens során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa életét vesztette, az erőmű működésében azonban nem keletkezett zavar.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

A becsapódó lövedék repeszei halálos sebet ejtettek a létesítmény biztonsági személyzetének egyik tagján számolt be a NAÜ az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében.

A lökéshullám és a szétrepülő szilánkok emellett megrongáltak egy helyszíni épületet is.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile struck close to the premises of the Bushehr NPP this morning, the fourth such incident in recent weeks. Iran also informed the IAEA that one of the site’s physical protection staff members was killed by a projectile fragment… pic.twitter.com/Iclv7QueMi https://t.co/Iclv7QueMi — IAEA - International Atomic Energy Agency ️ (@iaeaorg) April 4, 2026

A nemzetközi szervezet ugyanakkor határozottan hangsúlyozta, hogy a sugárzási szint nem emelkedett meg a térségben.

Az iráni Taszním hírügynökség szombati jelentése megerősítette, hogy az incidens nem okozott kárt az atomerőmű főbb reaktoregységeiben. Az energiatermelés a történtek ellenére is zavartalanul folytatódik.

Nem ez az első támadás, ami érinti a létesítményt: már március 25-én is súlyos incidens történt az iráni Busehri atomerőműnél, amikor egy lövedék a működő reaktorblokk közelében csapódott be, ami után a Roszatom megkezdte munkatársai evakuálását.

Bár személyi sérülés nem történt, a vállalat „legrosszabb forgatókönyvként” értékelte a helyzetet A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség akkor is megerősítette az eseményt, és korábban már figyelmeztetett arra, hogy a térségben zajló konfliktus akár súlyos nukleáris kockázatot is hordozhat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Space Imaging Middle East/Getty Images