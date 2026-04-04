Kezd elfogyni Trump türelme: 48 órán belül "kitör a pokol" Iránban

Trump húsvét szombatján egy közösségimédia-bejegyzésben figyelmeztette Teheránt.

Kijelentette, hogy 48 órán belül "kitör a pokol", ha az iszlám köztársaság nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, és nem nyitja meg a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.

Az elnök eredetileg ötnapos határidőt szabott. Ezt később április 6-ig hosszabbította meg, miután március végén előzetes egyeztetések indultak. Az iráni kormány azonban elutasította az amerikai feltételeket.

Trump azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem enged, az Egyesült Államok lebombázza az ország polgári energetikai infrastruktúráját. Az ilyen jellegű csapások a nemzetközi jog értelmében háborús bűncselekménynek minősülhetnek.

A feszültség közben a harctéren is fokozódik. Irán pénteken lelőtt egy amerikai F-15E vadászbombázót. A személyzet egyik tagja után továbbra is kutató-mentő műveletek folynak. Ugyanazon a napon egy második amerikai harci gép is lezuhant a Perzsa-öbölben. Ezek az incidensek komoly csapást jelentenek Washington számára. Teherán emellett továbbra is támadja az Öböl menti arab államokat és Izraelt.

A konfliktus már a hatodik hetébe lépett. A megoldás egyelőre nem körvonalazódik, az energiaárak pedig folyamatosan emelkednek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images