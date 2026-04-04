Megérkezett Isztambulba Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Isztambulba érkezett, ahol Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytat "érdemi" tárgyalásokat biztonsági kérdésekről.

Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta,

hogy a partnerség erősítésén dolgoznak.

Ennek célja az emberéletek hatékony védelme, a stabilitás előmozdítása, valamint a biztonság szavatolása Európában és a Közel-Keleten egyaránt. A megbeszélések pontos témájáról nem árult el további részleteket.

Ukrajna az elmúlt időszakban biztonsági együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral. Kijev tájékoztatása szerint több más közel-keleti állammal is hasonló egyezményekről tárgyalnak. A közel-keleti háború kitörése óta Ukrajna igyekszik kamatoztatni az Oroszország elleni, immár több mint négy éve tartó háborúban szerzett drónelhárítási tapasztalatait. Moszkva ugyanis a 2022. februári invázió óta rendszeresen vet be iráni tervezésű drónokat ukrán célpontok ellen.

Zelenszkij szóvivője azt is közölte, hogy az ukrán elnök találkozik Bartholomaiosz egyetemes pátriárkával, az ortodox egyház legfőbb méltóságával.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images