  • Megjelenítés
Megérkezett Isztambulba Volodimir Zelenszkij
Globál

Megérkezett Isztambulba Volodimir Zelenszkij

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Isztambulba érkezett, ahol Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytat "érdemi" tárgyalásokat biztonsági kérdésekről.

Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta,

hogy a partnerség erősítésén dolgoznak.

Ennek célja az emberéletek hatékony védelme, a stabilitás előmozdítása, valamint a biztonság szavatolása Európában és a Közel-Keleten egyaránt. A megbeszélések pontos témájáról nem árult el további részleteket.

Ukrajna az elmúlt időszakban biztonsági együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral. Kijev tájékoztatása szerint több más közel-keleti állammal is hasonló egyezményekről tárgyalnak. A közel-keleti háború kitörése óta Ukrajna igyekszik kamatoztatni az Oroszország elleni, immár több mint négy éve tartó háborúban szerzett drónelhárítási tapasztalatait. Moszkva ugyanis a 2022. februári invázió óta rendszeresen vet be iráni tervezésű drónokat ukrán célpontok ellen.

Még több Globál

Zelenszkij szóvivője azt is közölte, hogy az ukrán elnök találkozik Bartholomaiosz egyetemes pátriárkával, az ortodox egyház legfőbb méltóságával.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility