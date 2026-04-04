Megszólalt a CIA egykori nagyágyúja: a lehető leghamarabb le kell állni az iráni háborúval
Az Egyesült Államok és Izrael komoly csapásokat mért Irán katonai és biztonsági apparátusára. A katonai sikereket azonban hiba lenne politikai átalakulásként értelmezni, elúszott a remény egy rezsimváltásra a perzsa államban – érvel a Financial Timesban megjelent cikkében Jonny Gannon korábbi CIA operatív tiszt és vezető, aki 26 éves pályafutást követően jelenleg a geopolitika, a nemzetbiztonság és a mesterséges intelligencia szakértőjeként tevékenykedik. Úgy látja, hogy Irán csapásmérő képességeit még meggyengítheti az Egyesült Államok, de minél hamarabb le kell zárnia a konfliktust, mert már most beláthatatlanul súlyos következményekkel fenyeget a háború.

Gannon szerint az iszlám köztársaság továbbra is az maradt, ami eddig volt:

egy belföldön brutális, külföldön pedig destabilizáló rezsim.

A vezető parancsnokok likvidálása a modern hadviselésben ritkán látott ütemben zajlott, így a rendszer büntetlenségének mítosza megrendült. Ezek valóban kézzelfogható eredmények. A fő kérdés a szakértő szerint most az, „képes-e Washington úgy kihasználni a harctéri győzelmeket, hogy közben nem ringatja magát illúziókba”.

A puszta katonai nyomás ugyanis önmagában ritkán vezet rendszerváltáshoz

– állítja.

A teheráni politikai változás esélyei rövid távon minimálisak, a Forradalmi Gárda és a hadsereg a rezsim fennmaradásán dolgozik, hiszen ez áll a gazdasági érdekükben. A katonai veszteségek ellenére a rendszer karhatalmi eszközei nagyrészt érintetlenek maradtak – állítja Gannon.

Ezzel párhuzamosan hiányzik egy egységes ellenzék, amely készen állna a hatalomátvételre. Az iráni diaszpóra rendkívül megosztott

– teszi hozzá az ex-CIA-s szakértő.

Megjegyzi, a száműzetésben élő Mudzsahedin-e Halk (MEK) nevű ellenzéki csoport Iránon belül teljesen hiteltelen. Bár Reza Pahlavi, az utolsó sah fia a legismertebb külföldi ellenzéki arc, nem élvezi a biztonsági és katonai intézmények lojalitását. Ez pedig bármilyen komoly hatalmi átmenethez elengedhetetlen lenne – véli Jonny Gannon.

Az Öböl menti szövetségesek, különösen az Egyesült Arab Emírségek számára egy elhúzódó konfliktus súlyos kockázatokat hordoz: a rakéta- és drónfenyegetés, a Hormuzi-szoros hajóforgalmának akadozása, a befektetői bizalom megingása, valamint az iráni proxi szervezetek vagy titkos műveletek révén történő megtorlás veszélye már most károkat okoz.

Abu-Dzabi és Dubaj vezetői pontosan tudják, mi vár rájuk. Amikor a bombázások véget érnek, és a nemzetközi figyelem alábbhagy, ők maradnak ott szemtől szemben egy megsebzett, sarokba szorított rezsimmel, amely egyre inkább az aszimmetrikus hadviselésre támaszkodik

– teszi hozzá elemzésében.

A szerző óva int attól, hogy az Egyesült Államok túllépjen Donald Trump elnök deklarált céljain, és belesodródjon egy véget nem érő rendszerváltási kampányba. A veszély nem pusztán a küldetés észrevétlen kiszélesedése, hanem egy valódi regionális háború kirobbanása. Több mint egy generáción át egyes amerikai döntéshozók vakon hittek abban, hogy a Közel-Kelet puszta erővel és politikai tervezéssel átrendezhető. Ez a megközelítés azonban rendre kudarcot vallott.

Szerinte egy vezető megbuktatása lehetséges, de a legitimitás, az intézmények és a tartós politikai rend megteremtése egészen más feladat. A beavatkozások következményei pedig akár évtizedekkel később is súlyosan visszaüthetnek.

A szerző által javasolt stratégiai türelem lényege világos: tovább kell gyengíteni a rezsim csapásmérő képességeit, de a bombázásokat a lehető leghamarabb vissza kell fogni. Ezzel elkerülhető, hogy a civil lakosság összezárjon a rendszer mögött.

Irán valószínűleg változni fog a jövőben. A történelem azonban azt mutatja, hogy az Egyesült Államok számára jóval könnyebb meggyengíteni egy rezsimet, mint érdemben befolyásolni azt, ami utána következik

– zárja érvelését.

