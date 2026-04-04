Mélyen orosz területeken hajtott végre dróncsapást Ukrajna, lebénult az orosz olajexport – az ukrajnai háború fejleményei szombaton

A szombati nap egyik legsúlyosabb oroszországi fejleménye, hogy a Rosztovi területet érő ukrán légitámadásban legalább egy ember meghalt, négy másik pedig súlyosan megsérült.

A régió kormányzója szerint Taganrog városában kereskedelmi infrastruktúra is károkat szenvedett, egy logisztikai vállalat raktárában pedig tűz ütött ki.

Ugyanehhez a támadási hullámhoz kötik azt is, hogy az Azovi-tengeren megrongálódott egy külföldi zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó, amelyen szintén tűz keletkezett.

További ukrán dróntámadás érte a szamarai régióban fekvő Toljattit is – állítja Kijev. Az orosz hatóságok egyelőre nem részletezték, pontosan mi volt a célpont, de a várost korábban már érte olyan ukrán támadás, amely az ott működő TogliattiAzot műtrágyagyártó üzemhez kapcsolódott.

Eközben újabb katonai műveletek célpontja lett a megszállt zaporizzsjai térség energiarendszere is. Az oroszok által kinevezett helyi vezető szerint pénteken egy ukrán támadás áramkimaradásokat okozott a régió déli részén, és a helyreállításon még dolgoznak.

Ukrán sajtóorgánumok olyan felvételeket tettek közzé, amelyek szerint Melitopolnál egy alállomást érhetett találat, a videókon pedig hatalmas tűzgömb látszik egy ipari terület felett.

Ha valóban ez történt, az ismét azt mutatja, hogy Kijev nemcsak a frontvonalon, hanem a megszállt területek működőképességét fenntartó infrastruktúrát is célba veszi.

A zaporizzsjai és herszoni térségben Oroszország továbbra is a két régió több mint 70 százalékát ellenőrzi, ugyanakkor ukrán tisztségviselők szerint az elmúlt hetekben több települést is sikerült visszafoglalniuk.

Az ukrán támadások közben egyre látványosabban érintik Oroszország olajexportját is: a Reuters pénteki beszámolója szerint

az ország két kulcsfontosságú balti exportkikötője, Ust-Luga és Primorszk továbbra sem képes rendesen kezelni a szállítmányokat az elmúlt hetek ukrán dróncsapásai után.

A támadások megrongálták a kikötői infrastruktúrát, és március második felében különösen sűrűn követték egymást: Ust-Lugát tíz nap alatt legalább ötször érte találat. Az exportkorlátozások és a finomítói zavarok együtt akár az orosz olajtermelés visszaeséséhez is vezethetnek.

A piaci szereplők szerint különösen nagy gond, hogy Primorszkban március 22. óta nem tudják a dízelt a megszokott módon exportálni. Emiatt az európai orosz területeken és Szibériában működő finomítók elveszítették legkézenfekvőbb kiviteli útvonalukat, és drágább, nehézkesebb alternatívákat kénytelenek keresni. Egyes szállítmányokat északabbra, Viszock irányába, másokat a Fekete-tenger partján fekvő Taman felé próbálnának terelni, de ezek kapacitási és logisztikai okokból korántsem jelentenek teljes értékű megoldást.

A finn tengeri hatóságok szerint a két balti kikötőből induló forgalom már most is drámaian visszaesett: a korábbi heti 40-50 hajó helyett már csak elszórtan indulnak egyedi hajók.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images