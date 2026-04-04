Mélyen orosz területeken hajtott végre dróncsapást Ukrajna, lebénult az orosz olajexport – az ukrajnai háború fejleményei szombaton
Az 1500. napjába lépett az ukrajnai háború szombaton. Hajnalban ukrán drón- és rakétacsapások érték Dél-Oroszországot, legalább egy ember meghalt, többen megsérültek, és egy külföldi zászló alatt hajózó hajón is tűz ütött ki az Azovi-tengeren. Közben az ukrán támadások az orosz kézen lévő zaporizzsjai területek energiaellátását is megzavarták, miközben az orosz olajexport számára kulcsfontosságú balti kikötők továbbra sem tudnak teljes kapacitással működni. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről
Fontos amerikai vendégek utazhatnak Kijevbe

Hamarosan, az orothodox húsvét után prominens amerikai delegáció utazhat Ukrajnába - közölte szombaton Kirili Budanov. A vendégek között lehet akár Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, Jared Kushner, az elnök veje és Lindsay Graham is - tette hozzá.

Telefonon beszélt Orbán és Fico, kiderült, miről tárgyaltak

Robert Fico szlovák miniszterelnök az iráni háború nyomán kialakult energiaválságra hivatkozva sürgette az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó uniós szankciók megszüntetését. Emellett a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások helyreállítását is követelte. Közben öt uniós tagállam az energiacégek extraprofitjának megadóztatását szorgalmazza.

Tárgyalt Zelenszkij és Erdogan: ezekről a kérdésekről volt szó

A török elnöki hivatal tájékoztatása szerint Erdogan szombaton Isztambulban találkozott Zelenszkijjel. A megbeszélésen a török államfő biztosította az ukrán elnököt arról, hogy Törökország továbbra is támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat.

Pusztító taktikára váltott Oroszország Ukrajna ellen

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban - közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

A Naftogaz infrastruktúráját lőtték az oroszok

Az ukrán állami olaj- és gázipari vállalat, a Naftogaz szombaton közölte, hogy Oroszország támadást hajtott végre a közép-ukrajnai Poltava régióban található infrastruktúrája ellen, ami tűzesetet okozott.

Oroszország továbbra is célzott támadásokat hajt végre az olaj-, gáz- és energiaipari infrastruktúra ellen

– áll a vállalat közösségi médiában közzétett nyilatkozatában.

Az év eleje óta az ellenség több mint 40 alkalommal támadta meg a Naftogaz-csoport létesítményeit.

(Reuters)

Megérkezett Isztambulba Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Isztambulba érkezett, ahol Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytat "érdemi" tárgyalásokat biztonsági kérdésekről.

Barátság vezeték: Zelenszkij megszólalt az energiainfrastruktúra helyreállításáról

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét, derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az EU-s finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot. A technikai javítások és a geopolitikai alkuk így egyetlen, egymást erősítő konfliktussá állnak össze – számolt be az ukrán Tribune hírportál.

ORFK: több mint ötezren érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5261-an léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes.

Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás

Oroszországban péntek óta súlyos fennakadások vannak a fizetési rendszerekben, miután a hatóságok megpróbálták blokkolni a VPN-szolgáltatásokat. Erről Pavel Durov, a Telegram alapítója számolt be szombaton.

A szombati nap egyik legsúlyosabb oroszországi fejleménye, hogy a Rosztovi területet érő ukrán légitámadásban legalább egy ember meghalt, négy másik pedig súlyosan megsérült.

A régió kormányzója szerint Taganrog városában kereskedelmi infrastruktúra is károkat szenvedett, egy logisztikai vállalat raktárában pedig tűz ütött ki.

Ugyanehhez a támadási hullámhoz kötik azt is, hogy az Azovi-tengeren megrongálódott egy külföldi zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó, amelyen szintén tűz keletkezett.

További ukrán dróntámadás érte a szamarai régióban fekvő Toljattit is – állítja Kijev. Az orosz hatóságok egyelőre nem részletezték, pontosan mi volt a célpont, de a várost korábban már érte olyan ukrán támadás, amely az ott működő TogliattiAzot műtrágyagyártó üzemhez kapcsolódott.

Eközben újabb katonai műveletek célpontja lett a megszállt zaporizzsjai térség energiarendszere is. Az oroszok által kinevezett helyi vezető szerint pénteken egy ukrán támadás áramkimaradásokat okozott a régió déli részén, és a helyreállításon még dolgoznak.

Ukrán sajtóorgánumok olyan felvételeket tettek közzé, amelyek szerint Melitopolnál egy alállomást érhetett találat, a videókon pedig hatalmas tűzgömb látszik egy ipari terület felett.

Ha valóban ez történt, az ismét azt mutatja, hogy Kijev nemcsak a frontvonalon, hanem a megszállt területek működőképességét fenntartó infrastruktúrát is célba veszi.

A zaporizzsjai és herszoni térségben Oroszország továbbra is a két régió több mint 70 százalékát ellenőrzi, ugyanakkor ukrán tisztségviselők szerint az elmúlt hetekben több települést is sikerült visszafoglalniuk.

Az ukrán támadások közben egyre látványosabban érintik Oroszország olajexportját is: a Reuters pénteki beszámolója szerint

az ország két kulcsfontosságú balti exportkikötője, Ust-Luga és Primorszk továbbra sem képes rendesen kezelni a szállítmányokat az elmúlt hetek ukrán dróncsapásai után.

A támadások megrongálták a kikötői infrastruktúrát, és március második felében különösen sűrűn követték egymást: Ust-Lugát tíz nap alatt legalább ötször érte találat. Az exportkorlátozások és a finomítói zavarok együtt akár az orosz olajtermelés visszaeséséhez is vezethetnek.

A piaci szereplők szerint különösen nagy gond, hogy Primorszkban március 22. óta nem tudják a dízelt a megszokott módon exportálni. Emiatt az európai orosz területeken és Szibériában működő finomítók elveszítették legkézenfekvőbb kiviteli útvonalukat, és drágább, nehézkesebb alternatívákat kénytelenek keresni. Egyes szállítmányokat északabbra, Viszock irányába, másokat a Fekete-tenger partján fekvő Taman felé próbálnának terelni, de ezek kapacitási és logisztikai okokból korántsem jelentenek teljes értékű megoldást.

A finn tengeri hatóságok szerint a két balti kikötőből induló forgalom már most is drámaian visszaesett: a korábbi heti 40-50 hajó helyett már csak elszórtan indulnak egyedi hajók.

Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO

Elszabadult a pokol több nagyvárosban, Oroszország és Ukrajna is súlyos csapásokat szenvedett el - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Állítólag lelepleztek egy titkos akciót: az FSZB szerint robbantásra készült Ukrajna egy forgalmas orosz üzleti negyedben

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
