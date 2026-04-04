Szivárognak a titkos iratok: kiderült, milyen trükkökkel űzte ki Oroszország a nyugatiakat a stratégiailag fontos régióból
Kiszivárgott dokumentumok szerint Oroszország tudatos, többcsatornás stratégiával próbálja megerősíteni és kiterjeszteni befolyását a Száhel-övezetben, politikai nyomásgyakorlással, médiakampányokkal és kulturális eszközökkel. A több mint 1400 oldalnyi anyag egy, a Wagner-hálózathoz köthető struktúra működését tárja fel, amelynek célja egy Moszkva-barát blokk kiépítése volt – számolt be a Radio France International oknyomozó cikkében.

A dokumentumok az Africa Politology nevű szervezet tevékenységét mutatják be, amelyet eredetileg Jevgenyij Prigozsin hozott létre, majd a leállított, 2023-as puccskísérletét két hónappal követő halála után az orosz hírszerzés vett át.

A cél a száheli szövetség (Alliance of Sahel States, AES) megerősítése és kiterjesztése volt, miközben a nyugati befolyás gyengítésére és új gazdasági lehetőségek megszerzésére törekedett.

A stratégia kulcseleme az információs műveletek rendszerszintű alkalmazása volt: Nigerben például több tízezer dolláros médiakampányokat finanszíroztak, amelyek több száz cikket és közösségimédia-posztot generáltak. A dokumentumok szerint a hálózat saját sikereként könyvelte el az AES létrejöttét is, állításuk szerint a kampányok hozzájárultak ahhoz, hogy Mali, Burkina Faso és Niger vezetői 2024-ben formalizálják az együttműködést.

Niger külön célpontként szerepelt:

a feljegyzések szerint az orosz tanácsadók több mint egy tucat magas szintű egyeztetést folytattak a katonai vezetéssel, és aktívan igyekeztek gyengíteni az amerikai kapcsolatokat.

A beszámolók szerint szerepük volt abban is, hogy az amerikai delegációval folytatott tárgyalások meghiúsultak, miközben utcai tiltakozások és szimbolikus akciók – például amerikai zászlók égetése – erősítették az antiamerikai hangulatot.

A befolyásépítés nemcsak politikai szinten történt, hanem kulturális és társadalmi eszközöket is használtak, például orosz kulturális központ megnyitását, motoros felvonulásokat és sporteseményeket szerveztek. Emellett gazdasági és pénzügyi átalakításokat is ösztönöztek, például a CFA-frank elhagyását és egy közös regionális bankrendszer létrehozását.

Maliban a dokumentumok „anti-nyugati mozgalom motorjaként” írják le az országot, ahol a hálózat a belpolitikai folyamatokba is beavatkozott: vallási szereplők korlátozását, ellenzéki mozgalmak gyengítését és külföldi bányavállalatok elleni kampányokat említenek. Ezek célja a nemzeti szuverenitás narratívájának erősítése és a külső – elsősorban nyugati, főleg francia – szereplők hiteltelenítése volt.

A stratégia túlmutat a Száhel-övezeten: Csád, Szenegál, Guinea és Togo is célkeresztbe került, ahol kampányokkal próbálták befolyásolni a politikai irányvonalat és közelíteni az országokat az orosz érdekszférához. Ugyanakkor szakértők szerint a dokumentumokban szereplő eredmények sok esetben túlzók, és a valós hatás jóval korlátozottabb lehet, különösen a helyi politikai és társadalmi viszonyok összetettsége miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

