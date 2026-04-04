Telefonon beszélt Orbán és Fico, kiderült, miről tárgyaltak

Robert Fico szlovák miniszterelnök az iráni háború nyomán kialakult energiaválságra hivatkozva sürgette az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó uniós szankciók megszüntetését. Emellett a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások helyreállítását is követelte. Közben öt uniós tagállam az energiacégek extraprofitjának megadóztatását szorgalmazza.

Fico szombaton telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Az ezt követően kiadott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy

az EU-nak újra párbeszédet kell kezdeményeznie Oroszországgal.

Biztosítani kell továbbá, hogy a tagállamok minden forrásból hozzájuthassanak a hiányzó gáz- és olajszállítmányokhoz, beleértve az orosz importot is. A szlovák kormányfő szerint az ukrajnai háború lezárása elengedhetetlen az energiaválság sikeres kezeléséhez.

Magyarország és Szlovákia vezetői az EU-ban továbbra is különutas politikát folytatnak azzal, hogy fenntartják kapcsolataikat Moszkvával. Ez a két ország volt az egyetlen az uniós tagállamok közül, amely még januárban is importált orosz kőolajat. Kijev tájékoztatása szerint ekkor egy orosz dróncsapás megrongálta a Barátság kőolajvezeték ukrajnai infrastruktúráját, ami megakasztotta a szállításokat. Budapest és Pozsony azzal vádolja Ukrajnát, hogy szándékosan késlelteti a helyreállítást. Ez a vita odáig fajult, hogy Magyarország blokkolta egy uniós hitel folyósítását Kijevnek.

Az olajárak a február 28-án kezdődött, Irán elleni amerikai és izraeli csapások óta meredeken emelkednek. A Perzsa-öbölből induló szállítmányok akadozása miatt a Nemzetközi Energiaügynökség a valaha volt legnagyobb kőolaj-ellátási zavarról számolt be. A közép-európai országok egyelőre nemzeti szinten igyekeznek tompítani a magas üzemanyagárak lakosságra és vállalkozásokra gyakorolt hatását.

Fico szerint azonban nem elég pusztán nemzeti szinten kezelni a válságot. Ezzel párhuzamosan öt uniós tagállam pénzügyminisztere levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben az energiaszektorban keletkező extraprofit megadóztatását szorgalmazzák. Az EU energiaügyi biztosa kedden jelezte, hogy a testület fontolóra veszi a 2022-es energiaválság idején bevezetett intézkedések újbóli alkalmazását. Ezek közé tartozhatnak a hálózati tarifák csökkentését, valamint a villamosenergia-adó mérséklését célzó javaslatok is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU