Telefonon beszélt Orbán és Fico, kiderült, miről tárgyaltak

Fico szombaton telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Az ezt követően kiadott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy
az EU-nak újra párbeszédet kell kezdeményeznie Oroszországgal.
Biztosítani kell továbbá, hogy a tagállamok minden forrásból hozzájuthassanak a hiányzó gáz- és olajszállítmányokhoz, beleértve az orosz importot is. A szlovák kormányfő szerint az ukrajnai háború lezárása elengedhetetlen az energiaválság sikeres kezeléséhez.
Magyarország és Szlovákia vezetői az EU-ban továbbra is különutas politikát folytatnak azzal, hogy fenntartják kapcsolataikat Moszkvával. Ez a két ország volt az egyetlen az uniós tagállamok közül, amely még januárban is importált orosz kőolajat. Kijev tájékoztatása szerint ekkor egy orosz dróncsapás megrongálta a Barátság kőolajvezeték ukrajnai infrastruktúráját, ami megakasztotta a szállításokat. Budapest és Pozsony azzal vádolja Ukrajnát, hogy szándékosan késlelteti a helyreállítást. Ez a vita odáig fajult, hogy Magyarország blokkolta egy uniós hitel folyósítását Kijevnek.
Az olajárak a február 28-án kezdődött, Irán elleni amerikai és izraeli csapások óta meredeken emelkednek. A Perzsa-öbölből induló szállítmányok akadozása miatt a Nemzetközi Energiaügynökség a valaha volt legnagyobb kőolaj-ellátási zavarról számolt be. A közép-európai országok egyelőre nemzeti szinten igyekeznek tompítani a magas üzemanyagárak lakosságra és vállalkozásokra gyakorolt hatását.
Fico szerint azonban nem elég pusztán nemzeti szinten kezelni a válságot. Ezzel párhuzamosan öt uniós tagállam pénzügyminisztere levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben az energiaszektorban keletkező extraprofit megadóztatását szorgalmazzák. Az EU energiaügyi biztosa kedden jelezte, hogy a testület fontolóra veszi a 2022-es energiaválság idején bevezetett intézkedések újbóli alkalmazását. Ezek közé tartozhatnak a hálózati tarifák csökkentését, valamint a villamosenergia-adó mérséklését célzó javaslatok is.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.