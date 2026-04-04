Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO
Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO

A NATO a fennállása óta nem volt olyan meggyengült állapotban, mint jelenleg – állítják elemzők és diplomaták. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború, valamint Donald Trump elnök újabb fenyegetései, hogy kilépteti országát a katonai szövetségből annak alapjait rendítik meg. Ennek következtében a kollektív védelem intézménye már nem tekinthető magától értetődőnek a 76 éve fennálló NATO-ban, ami így végveszélybe került – írja elemzésében a Reuters.

Mint arról írtunk, Donald Trump azért fordult szembe szövetségeseivel, mert az európai országok nem hajlandók haditengerészeti egységeiket a Hormuzi-szoros megnyitására küldeni, miután február 28-án megkezdődött az Irán elleni légi hadjárat. Az amerikai elnök egy szerdai Reuters-interjúban kijelentette, hogy fontolóra veszi a NATO-ból való kilépést.

Ön nem tenné a helyemben?

– tette fel a kérdést. Esti beszédében végül nem ítélte el nyíltan a szövetséget, de már ez a mondat is mutatja, hogy veszélybe kerülhetett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Az elmúlt hetek sorozatos kritikáival együtt azonban kijelentései példátlan aggodalmat váltottak ki. Sokan attól tartanak, hogy Washington nem sietne európai szövetségesei segítségére egy esetleges támadás esetén.

Az amerikai fél azt sérelmezi, hogy a NATO nem segíti az Egyesült Államokat a Hormuzi-szoros térségében zajló katonai műveletekben. Emellett egyes tagállamok korlátozzák az amerikai légierő hozzáférését a repülőtereikhez és a légterükhöz.

Az európaiak viszont azzal érvelnek, hogy Washingtontól nem kaptak konkrét felkérést katonai erőforrások biztosítására.

Ráadásul az sem egyértelmű, hogy a szoros megnyitását célzó hadművelet a fegyveres konfliktus alatt, vagy csak annak lezárulta után valósulna meg.

A NATO-t már az is gyengíti, hogy Trump januárban ismét megpróbálta megszerezni Grönlandot Dániától.

Az európaiak szerint ráadásul a washingtoni adminisztráció feltűnően engedékeny Oroszországgal szemben, holott a katonai szövetség Moszkvát tekinti a legfőbb biztonsági fenyegetésnek. Az Egyesült Államok mélyen hallgatott azokról a hírszerzési jelentésekről, amelyek szerint Oroszország amerikai objektumok célkoordinátáit adta át Iránnak. Az olajárak emelkedésének mérséklése érdekében pedig feloldotta az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat.

A múlt heti G7-es külügyminiszteri csúcstalálkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője között feszült szóváltás zajlott le az ukrajnai béketárgyalások kapcsán.

Közjogi értelemben Trump aligha léphetne ki a NATO-ból, hiszen egy 2023-as törvény értelmében ehhez a szenátus kétharmados jóváhagyása szükséges.

Elemzők szerint azonban az elnöki főparancsnoki jogkör lehetővé teszi számára, hogy a gyakorlatban megtagadja a szövetségesek védelmét. Ez a lépés formális kilépés nélkül is működésképtelenné tenné az észak-atlanti szövetséget. Mark Rutte NATO-főtitkár a jövő héten Washingtonba utazik, hogy megpróbálja megváltoztatni Trump álláspontját. Ez korábban már sikerült neki, legutóbb a 2025-ös NATO-csúcson, ahol az amerikai elnök kifejezetten dicsérő beszédet mondott az európai vezetőkről.

Az európai fővárosokban eközben paradigmaváltás zajlik, mert míg Rutte néhány hete „ostoba elképzelésnek” nevezte azt az elképzelést, hogy Európa az Egyesült Államok nélkül védje meg magát.

Mára azonban sokak szerint ez vált az alapforgatókönyvvé.

„A NATO szükséges marad, de képesnek kell lennünk arra, hogy az amerikaiak nélkül is gondolkodjunk a védelemről” – jelentette ki François Lecointre tábornok, Franciaország korábbi vezérkari főnöke. Az elemzők hangsúlyozzák, hogy az Egyesült Államok katonai képességei, például a műholdas hírszerzés, rendkívül nehezen pótolhatók. Emiatt Európának alapvető érdeke a szövetségesi kapcsolat fenntartása. Abban azonban szinte mindenki egyetért, hogy a második világháború óta fennálló transzatlanti szövetség jellege visszafordíthatatlanul megváltozik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: NATO/Martijn Beekman

