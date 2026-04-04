Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO

Mint arról írtunk, Donald Trump azért fordult szembe szövetségeseivel, mert az európai országok nem hajlandók haditengerészeti egységeiket a Hormuzi-szoros megnyitására küldeni, miután február 28-án megkezdődött az Irán elleni légi hadjárat. Az amerikai elnök egy szerdai Reuters-interjúban kijelentette, hogy fontolóra veszi a NATO-ból való kilépést.
Ön nem tenné a helyemben?
– tette fel a kérdést. Esti beszédében végül nem ítélte el nyíltan a szövetséget, de már ez a mondat is mutatja, hogy veszélybe kerülhetett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Az elmúlt hetek sorozatos kritikáival együtt azonban kijelentései példátlan aggodalmat váltottak ki. Sokan attól tartanak, hogy Washington nem sietne európai szövetségesei segítségére egy esetleges támadás esetén.
Az amerikai fél azt sérelmezi, hogy a NATO nem segíti az Egyesült Államokat a Hormuzi-szoros térségében zajló katonai műveletekben. Emellett egyes tagállamok korlátozzák az amerikai légierő hozzáférését a repülőtereikhez és a légterükhöz.
Az európaiak viszont azzal érvelnek, hogy Washingtontól nem kaptak konkrét felkérést katonai erőforrások biztosítására.
Ráadásul az sem egyértelmű, hogy a szoros megnyitását célzó hadművelet a fegyveres konfliktus alatt, vagy csak annak lezárulta után valósulna meg.
A NATO-t már az is gyengíti, hogy Trump januárban ismét megpróbálta megszerezni Grönlandot Dániától.
Az európaiak szerint ráadásul a washingtoni adminisztráció feltűnően engedékeny Oroszországgal szemben, holott a katonai szövetség Moszkvát tekinti a legfőbb biztonsági fenyegetésnek. Az Egyesült Államok mélyen hallgatott azokról a hírszerzési jelentésekről, amelyek szerint Oroszország amerikai objektumok célkoordinátáit adta át Iránnak. Az olajárak emelkedésének mérséklése érdekében pedig feloldotta az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat.
A múlt heti G7-es külügyminiszteri csúcstalálkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője között feszült szóváltás zajlott le az ukrajnai béketárgyalások kapcsán.
Közjogi értelemben Trump aligha léphetne ki a NATO-ból, hiszen egy 2023-as törvény értelmében ehhez a szenátus kétharmados jóváhagyása szükséges.
Elemzők szerint azonban az elnöki főparancsnoki jogkör lehetővé teszi számára, hogy a gyakorlatban megtagadja a szövetségesek védelmét. Ez a lépés formális kilépés nélkül is működésképtelenné tenné az észak-atlanti szövetséget. Mark Rutte NATO-főtitkár a jövő héten Washingtonba utazik, hogy megpróbálja megváltoztatni Trump álláspontját. Ez korábban már sikerült neki, legutóbb a 2025-ös NATO-csúcson, ahol az amerikai elnök kifejezetten dicsérő beszédet mondott az európai vezetőkről.
Az európai fővárosokban eközben paradigmaváltás zajlik, mert míg Rutte néhány hete „ostoba elképzelésnek” nevezte azt az elképzelést, hogy Európa az Egyesült Államok nélkül védje meg magát.
Mára azonban sokak szerint ez vált az alapforgatókönyvvé.
„A NATO szükséges marad, de képesnek kell lennünk arra, hogy az amerikaiak nélkül is gondolkodjunk a védelemről” – jelentette ki François Lecointre tábornok, Franciaország korábbi vezérkari főnöke. Az elemzők hangsúlyozzák, hogy az Egyesült Államok katonai képességei, például a műholdas hírszerzés, rendkívül nehezen pótolhatók. Emiatt Európának alapvető érdeke a szövetségesi kapcsolat fenntartása. Abban azonban szinte mindenki egyetért, hogy a második világháború óta fennálló transzatlanti szövetség jellege visszafordíthatatlanul megváltozik.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: NATO/Martijn Beekman
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.