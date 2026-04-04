Újabb ország hajóit engedi át Irán a Hormuzi-szoroson

Irán mentességet ad Iraknak a Hormuzi-szoros korlátozásai alól. Ezt az iráni média beszámolói alapján a Hatam al-Anbija egyesített katonai parancsnokság közölte szombaton.

A bejelentés arra utal, hogy Teherán megkülönböztetett bánásmódban részesíti Bagdadot. Mindeközben egyre szorosabbra vonja az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű vízi útvonal felett.

A Hormuzi-szoros a világ kőolajszállításának egyik legfontosabb átkelőhelye. A globális tengeri olajforgalom jelentős része itt halad át, emiatt bármilyen korlátozás messzemenő következményekkel járhat az energiapiacokra nézve.

Irak kivételezett helyzete nem meglepő, hiszen Bagdad és Teherán szoros gazdasági és politikai kapcsolatokat ápol. Ráadásul Irak kőolajexportja erősen függ a szoroson áthaladó kereskedelmi útvonalaktól. A tranzitkorlátozások így közvetlenül veszélyeztetnék az ország gazdasági stabilitását.

A lépés ugyanakkor egyértelmű jelzés a régió többi szereplője és a nemzetközi közösség felé.

Irán kész politikai eszközként használni a tengerszoros feletti befolyását,

és szelektíven alkalmazza az áthaladási feltételeket. Ez tovább növelheti a feszültséget a térségben, különösen az Egyesült Államokkal és az öböl menti arab államokkal fennálló viszonyban.

Forrás: Reuters

