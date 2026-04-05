Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
Németországban már hatályos az a törvény, amely szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának. A szabályozás a haderőfejlesztést célzó, az önkéntes katonai szolgálatot bevezető törvénycsomag része. Ennek elfogadására az orosz fenyegetés árnyékában került sor - írta a BBC. A védelmi tárca szerint hasonló rendelkezés a hidegháború idején is létezett, de akkor nem volt gyakorlati jelentősége.

Németországban január 1-jétől érvényes az a jogszabály, amely előírja:

a 17-45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának.

A rendelkezés a haderőfejlesztést célzó, az önkéntes katonai szolgálatot bevezető törvénycsomag része, amelyet az orosz fenyegetés árnyékában fogadtak el.

A védelmi minisztérium szóvivője a BBC-nek megerősítette, hogy a 17 éves és annál idősebb férfiaknak előzetes jóváhagyást kell kérniük a három hónapot meghaladó külföldi tartózkodáshoz. A szabály célja egy "megbízható és naprakész katonai nyilvántartási rendszer" biztosítása. Vészhelyzet esetén ugyanis a hatóságoknak tudniuk kell, ki tartózkodik huzamosabb ideig külföldön. A minisztérium ugyanakkor elismerte, hogy a fiatalokra nézve a következmények "messzemenőek" lehetnek. Éppen ezért közölték, hogy a mentességi szabályok kidolgozása már folyamatban van, részben a felesleges bürokrácia elkerülése érdekében.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

A kötelezettség jogalapját az 1956-os sorkatonai törvény adja, amelyet legutóbb tavaly decemberben módosítottak. A módosítás előtt a hosszabb külföldi tartózkodásra vonatkozó bejelentési kötelezettség csak akkor lépett érvénybe, ha az ország védelmi vagy mozgósítási állapotban volt. A védelmi tárca szerint hasonló rendelkezés a hidegháború idején is létezett, de akkor nem volt gyakorlati jelentősége. Egyelőre az is tisztázatlan, hogy a hatóságok hogyan szankcionálnák a szabály megszegését.

A katonai szolgálat megújításáról szóló törvény értelmében

a Bundeswehr aktív állományát a jelenlegi mintegy 180 ezer főről 2035-re 260 ezerre kívánják bővíteni.

A német parlament még decemberben szavazta meg az önkéntes katonai szolgálat bevezetését. Ennek keretében januártól minden 18 éves fiatal kérdőívet kap arról, hogy érdekli-e a haderőhöz való csatlakozás. 2027 júliusától egy alkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük, amely megállapítja, hogy egy esetleges háború kitörése esetén behívhatók lennének-e. A nők továbbra is jelentkezhetnek önkéntesként, de az alaptörvény értelmében kötelező katonai szolgálatra nem sorozhatók be.

Friedrich Merz kancellár azt a célt tűzte ki, hogy

a Bundeswehr Európa legerősebb konvencionális haderejévé váljon.

Kormánya ezt a lépést az európai biztonsági helyzet megváltozásával indokolja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility