Donald Trump kimondta: az Egyesült Államok mindent lebombáz, és elviszi az olajat

Donald Trump több amerikai sajtóorgánumnak is ismertette az Iránnal kapcsolatos amerikai álláspontot: nyilatkozataiban a katonai nyomásgyakorlás lehetőségét és a diplomáciai egyeztetéseket egyaránt hangsúlyozta.

Az egyik interjúban Trump arról beszélt, hogy

az Egyesült Államok kész "mindent lebombázni és elvenni az olajat" Iránban.

Ugyanakkor azt is közölte, hogy Washington amnesztiát biztosít azoknak az iráni tisztségviselőknek, akikkel tárgyalni kíván. A kétféle megközelítés, a nyílt fenyegetés és a tárgyalási szándék egyidejű hangsúlyozása jól jellemzi Trump Irán-politikájának kommunikációját.

Egy másik interjúban Trump részletesebben is kitért a diplomáciai folyamatokra. Elmondta, hogy közeli tanácsadói, Jared Kushner és Steve Witkoff tárgyalásokat folytatnak az iráni megbízottakkal. Több forrás szerint a közvetítői szerepet Egyiptom, Pakisztán és Törökország tölti be. Egyes értesülések szerint azonban Witkoff és Kushner szöveges üzeneteken keresztül közvetlenül is kapcsolatban áll Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

Ezt az utóbbi információt hivatalosan még nem erősítették meg. Mindazonáltal egybecseng Trump azon kijelentésével, amely szerint legszűkebb tárgyalócsapata valamilyen formában közvetlen egyeztetéseket folytat az iráni képviselőkkel.

