Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány
Többnapos leállást követően újraindult a kőolaj berakodása Oroszország kulcsfontosságú balti-tengeri kikötőjében, Uszty-Lugában. A korábbi fennakadást a térséget érő ukrán dróntámadások okozták,
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Ukrán dróntámadás következtében elsüllyedt egy gabonaszállító teherhajó az Azovi-tengeren – közölte egy orosz kinevezésű tisztségviselő vasárnap. A támadásban egy ember életét vesztette, ketten pedig eltűntek, írja a Reuters.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés - jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban. A robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták, de Jovanic szerint a robbanóanyag gyártási helye önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
Megérkezett Damaszkuszba Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Damaszkuszba látogatott, ahol szíriai kollégájával, Ahmed es-Saraa ideiglenes elnökkel folytatott tárgyalásokat a két ország közötti biztonsági együttműködésről.
Megszólalt Kijev a szerb-magyar gázvezetéknél kirobbant incidensről
Kijev "határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat", amelyekkel "megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni" a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal - közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.
Orosz jelentés
Katonai repülőterekre, drónösszeszerelő műhelyekre, valamint az ukrán fegyveres erők energia- és üzemanyag-ellátását biztosító létesítményekre mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Maximumon pörögnek az ukrán dróntámadások: sorra kapnak lángra a finomítók
Ukrán drónok csapódtak be a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodban a NORSI vállalat kőolaj-finomítójába - közölte szombaton Robert Brvodi, az ukrán drónerők parancsnoka.
Váratlan húzás Ukrajnától: nemet mondtak a nyugati nagyhatakmak kérésére
Ukrán drónok csaptak le az éjszaka folyamán az orosz Lukoil finomítójára, a létesítményben hatalmas tűz keletkezett. A támadás különösen érzékeny időszakban történt, mivel a nyugati szövetségesek az orosz olajipari célpontok elleni csapások szüneteltetésére kérik Kijevet, azonban az ukránok egyértelmű választ adtak - számolt be a The Kyiv Independent.
Súlyos veszteségek
Oroszország továbbra is jelentős veszteségeket szenved az ukrajnai háborúban: az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint a teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdete óta
az orosz haderő vesztesége meghaladta az 1,3 millió főt
- az elmúlt nap során önmagában mintegy 1180 fővel nőtt a veszteségek száma.
A számokat érdemes a helyén kezelni: a két fél sokszor jelentősen eltérő adatokat közöl.
A jelentés szerint Moszkva emellett hatalmas haditechnikai veszteségeket is elszenvedett: több mint 11 800 harckocsi, 24 000 páncélozott jármű, valamint több tízezer egyéb katonai eszköz semmisült meg vagy vált harcképtelenné. A légierő és a drónhadviselés szintén súlyos károkat szenvedett, több száz repülőgép és több mint 200 ezer drón elvesztésével.
Ukrajna saját veszteségeit nem részletezi a hadműveleti titoktartás miatt.
Volodimir Zelenszkij korábbi nyilatkozata szerint azonban legalább 55 ezer ukrán katona halt meg a háború kezdete óta, a sebesültek és eltűntek száma ennél jóval magasabb lehet.
Független nyugati elemzések is arra mutatnak rá, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldalét. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint a veszteségek aránya körülbelül 2:1 és 2,5:1 között alakulhat Oroszország javára.
A harcok intenzitása, különösen a drónok széles körű alkalmazása, tovább nehezíti az elesett katonák azonosítását és hazaszállítását, ami további humanitárius kihívásokat jelent a háború mindkét oldalán.
(Forrás: The Kyiv Independent)
Újabb olajfinomítót ért csapás
Folytatódnak a célzott támadások:
ukrán drónok csapást mértek a Lukoil egyik olajfinomítójára az oroszországi Kstovo városában április 5-én hajnalban
– állítják orosz Telegram-csatornák.
Egy másik közösségi média platformon, az X-en az is látható, hogy a telep környékén az elhárító rakétázás folyamatos volt tegnap éjjel.
More footage from last night's hit on the Lukoil refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod region. https://t.co/NBLJbrLtNO pic.twitter.com/ozMrEzGjU8 https://t.co/NBLJbrLtNO— WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2026
A finomító mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól, és nem először válik célponttá. Ukrajna rendszeresen támad orosz ipari és energetikai létesítményeket, amelyeket a Kreml hadigépezetének kulcsfontosságú elemeinek tekint.
A támadás különösen érzékeny időszakban történt:
több nyugati állam állítólag arra kérte Kijevet, hogy ideiglenesen függessze fel az orosz olajlétesítmények elleni dróncsapásokat,
mivel az Irán körüli konfliktus már így is jelentősen felhajtotta a globális energiaárakat.
