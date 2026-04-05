Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Oroszország továbbra is jelentős veszteségeket szenved az ukrajnai háborúban: az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint a teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdete óta

az orosz haderő vesztesége meghaladta az 1,3 millió főt

- az elmúlt nap során önmagában mintegy 1180 fővel nőtt a veszteségek száma.

A számokat érdemes a helyén kezelni: a két fél sokszor jelentősen eltérő adatokat közöl.

A jelentés szerint Moszkva emellett hatalmas haditechnikai veszteségeket is elszenvedett: több mint 11 800 harckocsi, 24 000 páncélozott jármű, valamint több tízezer egyéb katonai eszköz semmisült meg vagy vált harcképtelenné. A légierő és a drónhadviselés szintén súlyos károkat szenvedett, több száz repülőgép és több mint 200 ezer drón elvesztésével.

Ukrajna saját veszteségeit nem részletezi a hadműveleti titoktartás miatt.

Volodimir Zelenszkij korábbi nyilatkozata szerint azonban legalább 55 ezer ukrán katona halt meg a háború kezdete óta, a sebesültek és eltűntek száma ennél jóval magasabb lehet.

Független nyugati elemzések is arra mutatnak rá, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldalét. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint a veszteségek aránya körülbelül 2:1 és 2,5:1 között alakulhat Oroszország javára.

A harcok intenzitása, különösen a drónok széles körű alkalmazása, tovább nehezíti az elesett katonák azonosítását és hazaszállítását, ami további humanitárius kihívásokat jelent a háború mindkét oldalán.

(Forrás: The Kyiv Independent)