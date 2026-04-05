Irán magas rangú vezetője megfenyegette Amerikát: lángba fog borulni a Közel-Kelet

Az iráni parlament elnöke kemény szavakkal reagált Donald Trump megújuló fenyegetéseire. Arra figyelmeztetett, hogy Washington meggondolatlan lépései az egész közel-keleti régiót lángba boríthatják.

Mohammad Báger Gálibáf az X közösségi platformon, egy angol nyelvű bejegyzésben üzent Trumpnak. Az iráni házelnök szerint az amerikai elnök "felelőtlen lépései" az Egyesült Államok minden családját "élő pokolba" taszítják.

Úgy véli, az egész térség lángra kaphat,

mivel Washington Benjámin Netanjahu utasításait követi.

"Ne legyenek illúzióid: háborús bűnökkel semmit sem fogsz elérni" – írta Gálibáf. Hozzátette, hogy az egyetlen valódi megoldást az iráni nép jogainak tiszteletben tartása, valamint a "veszélyes játszma befejezése" jelenti.

Ezzel Gálibáf is csatlakozott azon iráni vezetők sorához, akik nyilvánosan reagáltak Trump Iránnal szembeni fenyegető retorikájára.

1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes. — محمدباقر قالیباف MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

