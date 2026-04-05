Irán magas rangú vezetője megfenyegette Amerikát: lángba fog borulni a Közel-Kelet
Irán magas rangú vezetője megfenyegette Amerikát: lángba fog borulni a Közel-Kelet

Az iráni parlament elnöke kemény szavakkal reagált Donald Trump megújuló fenyegetéseire. Arra figyelmeztetett, hogy Washington meggondolatlan lépései az egész közel-keleti régiót lángba boríthatják.

Az iráni parlament elnöke élesen bírálta Donald Trump újabb fenyegetéseit, és arra figyelmeztetett, hogy

az Egyesült Államok elhamarkodott lépései az egész közel-keleti térséget konfliktusba sodorhatják.

Mohammad Báger Gálibáf az X közösségi platformon, egy angol nyelvű bejegyzésben üzent Trumpnak. Az iráni házelnök szerint az amerikai elnök "felelőtlen lépései" az Egyesült Államok minden családját "élő pokolba" taszítják.

Úgy véli, az egész térség lángra kaphat,

mivel Washington Benjámin Netanjahu utasításait követi.

"Ne legyenek illúzióid: háborús bűnökkel semmit sem fogsz elérni" – írta Gálibáf. Hozzátette, hogy az egyetlen valódi megoldást az iráni nép jogainak tiszteletben tartása, valamint a "veszélyes játszma befejezése" jelenti.

Ezzel Gálibáf is csatlakozott azon iráni vezetők sorához, akik nyilvánosan reagáltak Trump Iránnal szembeni fenyegető retorikájára.

Címlapkép forrása: Stringer/Getty Images

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

