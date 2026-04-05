Irán megüzente: Trump ultimátuma átlépett egy határt, jöhet az azonnali megtorlás

Az Irán elleni támadások az elmúlt napokban új szintre léptek: a célpontok között már nemcsak katonai objektumok, hanem civil infrastruktúra is megjelent. Többek között egészségügyi létesítmények, kórházak, valamint a Karaj városában található híd is - írja az Al Jazeera hírügynöksg. Az iráni infrastruktúrát érő csapások ilyen kiterjedése az elmúlt két hétben példa nélkülinek számít a háború kitörése óta.

Miközben az iráni lakosság az elmúlt időszakban részben hozzászokhatott Donald Trump kemény hangvételű nyilatkozataihoz, Teherán vezetése továbbra is komolyan veszi az amerikai elnök üzeneteit.

Az iráni kommunikáció azonban nem a visszavonulás irányába mutat.

A Hatam al-Anbija Central Headquarters szóvivője egyértelművé tette: Teherán továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért:

bármilyen támadás esetén azonnali megtorlásra lehet számítani, mégpedig a szemet szemért elv alapján.

A fokozódó támadások nem légüres térben történnek: a térségben zajló konfliktus – amelyben az Egyesült Államok és Izrael is érintett – már hetek óta felfelé hajtja az energiaárakat, különösen a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt.

