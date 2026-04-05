Irán megüzente: Trump ultimátuma átlépett egy határt, jöhet az azonnali megtorlás
Irán megüzente: Trump ultimátuma átlépett egy határt, jöhet az azonnali megtorlás

Tovább fokozódik a feszültség Irán és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot intézett Iránhoz, amelyre válaszul Teherán súlyos megtorló csapásokat ígért - írta meg az Al Jazeera.
Az Irán elleni támadások az elmúlt napokban új szintre léptek: a célpontok között már nemcsak katonai objektumok, hanem civil infrastruktúra is megjelent. Többek között egészségügyi létesítmények, kórházak, valamint a Karaj városában található híd is - írja az Al Jazeera hírügynöksg. Az iráni infrastruktúrát érő csapások ilyen kiterjedése az elmúlt két hétben példa nélkülinek számít a háború kitörése óta.

Izrael is beszállna Trump "pokoli" ellencsapásába

Miközben az iráni lakosság az elmúlt időszakban részben hozzászokhatott Donald Trump kemény hangvételű nyilatkozataihoz, Teherán vezetése továbbra is komolyan veszi az amerikai elnök üzeneteit.

Az iráni kommunikáció azonban nem a visszavonulás irányába mutat.

A Hatam al-Anbija Central Headquarters szóvivője egyértelművé tette: Teherán továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért:

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

bármilyen támadás esetén azonnali megtorlásra lehet számítani, mégpedig a szemet szemért elv alapján.

A fokozódó támadások nem légüres térben történnek: a térségben zajló konfliktus – amelyben az Egyesült Államok és Izrael is érintett – már hetek óta felfelé hajtja az energiaárakat, különösen a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt.

Kezd elfogyni Trump türelme: 48 órán belül "kitör a pokol" Iránban

Kevésen múlik a nukleáris katasztrófa Iránban – találat érte a busehri atomerőművet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
