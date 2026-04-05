Kiderült, mikor indulnak az amerikai bombázók - Ekkor jön a pusztító katonai csapás
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök konkrét határidőt szabott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. A Truth Social közösségi oldalon közzétett rövid bejegyzésében azt írta: "Kedd, este 8:00, keleti parti idő szerint!" Ez közép-európai idő szerint szerda hajnali 2 órának, teheráni helyi idő szerint pedig szerda hajnali 3:30-nak felel meg.

Donald Trump amerikai elnök határidőt adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. A Truth Socialon közzétett rövid bejegyzésében ezt írta:

Kedd, este 8:00, keleti parti idő szerint!

Ez közép-európai idő szerint szerda hajnali 2 órát, Teheránban pedig szerda hajnali 3:30-at jelent.

Trump korábban a The Wall Street Journalnak adott interjújában egyértelműen megfenyegette Iránt:

Még több Globál

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

Ha kedd estig nem tesznek valamit, nem lesznek erőműveik, és nem maradnak álló hídjaik.

Az amerikai elnök ezzel lényegében azt jelezte, hogy

Teherán katonai csapásokkal számolhat, amennyiben nem teljesíti a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására vonatkozó követelést.

A Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségű vízi út a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között. Ezen a tengerszoroson halad át a világ kőolajszállítmányainak jelentős része. Az átjáró bármilyen korlátozása vagy lezárása azonnali hatással van a globális energiapiacokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
