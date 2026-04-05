Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak

A síita milícia közleményei szerint

a dél-libanoni Sama település közelében pokolgéppel támadtak az ott állomásozó izraeli katonákra.

Ezt követően tüzet nyitottak a helyszínre érkező mentőegységekre is. A szervezet emellett rakétatámadásokat indított Ajnata térségében az izraeli állások és csapatösszevonások ellen.

A Hezbollah azt is bejelentette, hogy rakétákat lőtt ki az észak-izraeli Naharija és Metula városok irányába. Ezenkívül rakétazáporral támadta a Meron-hegyen található légi hadműveleti és irányító központot.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a Hezbollah állításaira.

