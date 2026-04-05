Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak

A Hezbollah katonai médiaszárnya közölte, hogy a szervezet több támadást is végrehajtott izraeli erők és célpontok ellen Észak-Izraelben, valamint a dél-libanoni határ mentén.

A síita milícia közleményei szerint

a dél-libanoni Sama település közelében pokolgéppel támadtak az ott állomásozó izraeli katonákra.

Ezt követően tüzet nyitottak a helyszínre érkező mentőegységekre is. A szervezet emellett rakétatámadásokat indított Ajnata térségében az izraeli állások és csapatösszevonások ellen.

A Hezbollah azt is bejelentette, hogy rakétákat lőtt ki az észak-izraeli Naharija és Metula városok irányába. Ezenkívül rakétazáporral támadta a Meron-hegyen található légi hadműveleti és irányító központot.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a Hezbollah állításaira.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
