Kimondták az elemzők a fájdalmas igazságot: ennyit ér az olajhatalmak lépése

Májustól napi 206 ezer hordóval emeli kitermelési kvótáját az OPEC+ olajkartell nyolc tagországa.

A kvótaemelésről többek között Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait állapodott meg. Utóbbi két ország közvetlenül is érintett a Teherán által indított csapásokban.

A Reuters által idézett OPEC+-források szerint a napi 206 ezer hordós bővítés a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső kínálatnak kevesebb mint 2 százalékát pótolja. A lépés mindazonáltal azt jelzi, hogy a szervezet kész a kitermelés további növelésére, amint a tengeri útvonal újra megnyílik.

Az elemzők szkeptikusak a döntés piaci hatásait illetően. Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője és egykori OPEC-tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a kvótaemelés a gyakorlatban alig jelent többlettermelést. Hozzátette:

amíg a Hormuzi-szoros zárva tart, az OPEC+ pótlólagos hordói lényegében irrelevánsak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock