Kimondták az elemzők a fájdalmas igazságot: ennyit ér az olajhatalmak lépése
Májustól napi 206 ezer hordóval emeli kitermelési kvótáját az OPEC+ olajkartell nyolc tagországa. A szervezet bejelentése arra az időszakra esik, amikor a Hormuzi-szoros lezárása továbbra is súlyos zavarokat okoz a globális energiapiacokon - tudósított az Al Jazeera.

A kvótaemelésről többek között Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait állapodott meg. Utóbbi két ország közvetlenül is érintett a Teherán által indított csapásokban.

A Reuters által idézett OPEC+-források szerint a napi 206 ezer hordós bővítés a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső kínálatnak kevesebb mint 2 százalékát pótolja. A lépés mindazonáltal azt jelzi, hogy a szervezet kész a kitermelés további növelésére, amint a tengeri útvonal újra megnyílik.

Az elemzők szkeptikusak a döntés piaci hatásait illetően. Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője és egykori OPEC-tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a kvótaemelés a gyakorlatban alig jelent többlettermelést. Hozzátette:

amíg a Hormuzi-szoros zárva tart, az OPEC+ pótlólagos hordói lényegében irrelevánsak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

