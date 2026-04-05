Kiszivárgott az utasítás: az Egyesült Államok hirtelen letiltotta a friss felvételeket, súlyos támadástól tarthatnak

A kaliforniai székhelyű vállalat az ügyfeleinek küldött e-mailben közölte, hogy Washington valamennyi kereskedelmi műholdkép-szolgáltatót felkérte a konfliktusövezet felvételeinek visszatartására. A döntés egy korábbi, még a múlt hónapban bevezetett tizennégy napos publikálási késleltetés kiterjesztése.

A cég ezt azzal indokolta, hogy meg kell akadályozniuk az ellenséges szereplőket a felvételek felhasználásában az Egyesült Államok és szövetségesei elleni támadásokhoz.

A Planet Labs a március 9-ig visszamenőleg érvényes korlátozást várhatóan a konfliktus végéig fenntartja.

A műholdtechnológia katonai alkalmazási területei közé tartozik a célpontazonosítás, a fegyverrendszerek célravezetése, a rakétakövetés és a kommunikáció. Egyes szakértők szerint Irán – akár az Egyesült Államok ellenlábasain keresztül – kereskedelmi műholdfelvételekhez is hozzáférhet. Ugyanakkor ezek a képek az újságírók és a kutatók számára is nélkülözhetetlenek a nehezen megközelíthető térségek vizsgálatához.

A nagyszámú Föld-megfigyelő műholdat üzemeltető Planet Labs a továbbiakban úgynevezett ellenőrzött képmegosztásra áll át. Ennek keretében a felvételeket csak eseti alapon, sürgős és kritikus fontosságú igények, illetve nyomós közérdek esetén teszik elérhetővé. "Rendkívüli körülményekkel állunk szemben, és mindent megteszünk az érintettek igényeinek egyensúlyban tartásáért" - közölte a cég.

A korábban Maxar Technologies néven ismert Vantor közölte, hogy hozzájuk nem fordult kéréssel az amerikai kormány. Ugyanakkor a vállalat évek óta fenntartja magának a jogot, hogy geopolitikai konfliktusok idején szigorított hozzáférési szabályokat vezessen be. A Vantor jelenleg is alkalmaz ilyen korlátozásokat a Közel-Kelet egyes területeire vonatkozóan. Ezek közé tartoznak az amerikai hadsereg és szövetségesei által aktívan használt, illetve az ellenséges erők által célba vett övezetek is.

