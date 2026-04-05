  • Megjelenítés
Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány
Globál

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Portfolio
Többnapos leállást követően újraindult a kőolaj berakodása Oroszország kulcsfontosságú balti-tengeri kikötőjében, Uszty-Lugában. A korábbi fennakadást a térséget érő ukrán dróntámadások okozták,

Többnapos leállás után ismét megkezdődött a kőolaj berakodása Oroszország egyik stratégiai jelentőségűbalti-tengeri kikötőjében, Uszty-Lugában.

A Bloomberg értesülése szerint egy Aframax osztályú tartályhajó, a Jewel már szombaton megkezdte a rakomány felvételét a kikötőben. A gazdasági hírügynökség jelentését hajózási adatokra alapozta.

Uszty-Luga Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kőolajexport-kikötője, a többnapos kiesés emiatt érzékenyen érinthette az orosz nyersolajszállításokat. A Reuters a beszámolóban foglaltakat egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

Trader

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat?

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility