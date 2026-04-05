Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Többnapos leállás után ismét megkezdődött a kőolaj berakodása Oroszország egyik stratégiai jelentőségűbalti-tengeri kikötőjében, Uszty-Lugában.

A Bloomberg értesülése szerint egy Aframax osztályú tartályhajó, a Jewel már szombaton megkezdte a rakomány felvételét a kikötőben. A gazdasági hírügynökség jelentését hajózási adatokra alapozta.

Uszty-Luga Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kőolajexport-kikötője, a többnapos kiesés emiatt érzékenyen érinthette az orosz nyersolajszállításokat. A Reuters a beszámolóban foglaltakat egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.

