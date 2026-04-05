Maximumon pörögnek az ukrán dróntámadások: sorra kapnak lángra a finomítók
Maximumon pörögnek az ukrán dróntámadások: sorra kapnak lángra a finomítók

MTI
Ukrán drónok csapódtak be a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodban a NORSI vállalat kőolaj-finomítójába - közölte szombaton Robert Brvodi, az ukrán drónerők parancsnoka.

A parancsnok közölte, hogy más drónok a Transznyeft orosz szállítóvállalat által használt Primorszk balti-tengeri kikötőbe csapódtak be.

Nyizsnyij Novgorod terület kormányzója a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette a kőolaj-finomító elleni támadást. Gleb Nyikityin, a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy

a támadásban egy erőmű és több ház is megrongálódott.

Előzetes értesülések szerint nincsenek sebesültek - tette hozzá.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Váratlan húzás Ukrajnától: nemet mondtak a nyugati nagyhatalmak kérésére

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
