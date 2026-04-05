Maximumon pörögnek az ukrán dróntámadások: sorra kapnak lángra a finomítók

Ukrán drónok csapódtak be a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodban a NORSI vállalat kőolaj-finomítójába - közölte szombaton Robert Brvodi, az ukrán drónerők parancsnoka.

A parancsnok közölte, hogy más drónok a Transznyeft orosz szállítóvállalat által használt Primorszk balti-tengeri kikötőbe csapódtak be.

Nyizsnyij Novgorod terület kormányzója a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette a kőolaj-finomító elleni támadást. Gleb Nyikityin, a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy

a támadásban egy erőmű és több ház is megrongálódott.

Előzetes értesülések szerint nincsenek sebesültek - tette hozzá.

