Megérkezett Damaszkuszba Volodimir Zelenszkij
Globál

Megérkezett Damaszkuszba Volodimir Zelenszkij

MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Damaszkuszba látogatott, ahol szíriai kollégájával, Ahmed es-Saraa ideiglenes elnökkel folytatott tárgyalásokat a két ország közötti biztonsági együttműködésről.

Volodimir Zelenszkij vasárnap Damaszkuszba utazott, ahol

tárgyalásokat folytatott szíriai kollégájával, Ahmed es-Saraa ideiglenes elnökkel a két ország biztonsági együttműködéséről.

Zelenszkij az X-en azt írta: "Ma Damaszkuszban vagyunk. Folytatjuk az aktív ukrán diplomáciát, amely a valódi biztonsági és gazdasági együttműködésre irányul."

Hozzátette: kölcsönös és "kiemelt érdek, hogy a katonai és biztonsági téren kicseréljék a tapasztalatokat".

Beszámolt arról, hogy a tárgyaláson áttekintették az ukrajnai háborúval kapcsolatos helyzetet is.

Ez volt az ukrán elnök első szíriai látogatása azóta, hogy tavaly év végén, Bassár el-Aszad akkori szír államfő hatalomból való eltávolítása után helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat a két ország között.

Zelenszkij szombaton Törökországban járt, ahol Recep Tayyip Erdogan elnökkel "új lépésekről" állapodtak meg a biztonsági együttműködés terén, és tárgyaltak a közös gázinfrastruktúra-projektekről, valamint a gázmezők közös fejlesztéséről.

Hakan Fidan török külügyminiszter elkísérte az ukrán elnököt szíriai útjára.

Az elmúlt hetekben Zelenszkij több közel-keleti országot is felkeresett, és felajánlotta Ukrajnának az - Oroszországgal vívott háború során szerzett - tapasztalatait a drón- és rakétatámadások elleni védekezésben.

A Perzsa-öböl menti államoknál tett minapi látogatások során

Zelenszkij hosszú távú katonai együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával és Katarral,

és az ukrán elnök szerint az Egyesült Arab Emírségekkel is közel van a megállapodás.

Szíria jelenleg nem rendelkezik olyan légvédelmi képességekkel, amelyek képesek lennének elhárítani az iráni drón- vagy rakétatámadásokat.

Az ország területén két jelentős orosz katonai bázis található, amelyeket az orosz haditengerészet és a légierő használ. As-Saraa kedden a londoni Chatham House külpolitikai kutatóintézet rendezvényén azt mondta, hogy ezeket a bázisokat a szíriai hadsereg kiképzésére szolgáló központokká alakítják át.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül.

