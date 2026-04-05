Megindult a szervezkedés: újabb hatalom csatlakozott az amerikaiakhoz

Az Egyesült Arab Emírségek kész csatlakozni egy amerikai vezetésű nemzetközi kezdeményezéshez a Hormuzi-szoros hajózási útvonalainak biztosítása érdekében – jelentette be az Aljazeera szerint Anvar Gargas, az emírségek elnöki tanácsadója.

Az Egyesült Arab Emírségek jelezte, hogy kész bekapcsolódni egy amerikai vezetésű nemzetközi kezdeményezésbe, amely a Hormuzi-szoros hajózási útvonalainak védelmét célozza.

A sajtónak eljuttatott nyilatkozatában Gargas azt is kifejtette, hogy Irán regionális stratégiája végső soron mind az Egyesült Államok, mind Izrael befolyását erősíteni fogja az öböltérségben. "Az iráni stratégia valójában az amerikai szerepvállalást szilárdítja meg, nem pedig csökkenti azt. Izrael befolyása is egyre hangsúlyosabbá válik az Öböl térségében, nem pedig mérséklődik" – idézték a tanácsadót.

A Hormuzi-szoros stratégiai jelentősége kiemelkedő, mivel a világ tengeri olajszállításának jelentős része itt halad át. Éppen ezért a hajózási útvonalakat érintő bármilyen fenyegetés közvetlen hatással van a globális energiapiacokra.

Az Emírségek csatlakozási szándéka egyértelmű jelzés. Jól mutatja, hogy az öbölmenti arab államok az Egyesült Államokkal fenntartott szorosabb biztonsági együttműködésben látják a térség stabilitásának zálogát, különösen az Iránnal kapcsolatos feszültségek tükrében.

