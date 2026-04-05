Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Az iráni háború vasárnap is folytatódik: megerősített iráni és amerikai források szerint szombaton két amerikai repülőgép is odaveszett a harcokban, ami az első ilyen – hivatalosan is elismert – eset a háború kitörése óta. A lelőtt repülőgépek személyzetéből azóta mindkét pilótát sikerült kimenteni. Eközben Izrael jelezte, hogy készen áll arra, hogy csapást mérjen Irán energetikai létesítményeire, de ehhez még az Egyesült Államok jóváhagyására vár. A bejelentés azután érkezett, hogy Trump 48 órás ultimátumot intézett Iránhoz, amelyből közel egy nap már el is telt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson

Egy egymillió hordó iraki nyersolajat szállító Suezmax típusú iraki tartályhajó vasárnap reggel elhagyta a Perzsa-öblöt, írja a Bloomberg. A hajó az iráni felségvizeken áthaladó északi útvonalat használta, amint az a Bloomberg hajókövetési adataiból is kiderül. Az Ocean Thunder nevű tanker azután kelt át a Hormuzi-szoroson, hogy Irán egy nappal korábban mentességet adott "testvéri" szomszédjának a hajózási korlátozások alól.

Donald Trump kimondta: az Egyesült Államok mindent lebombáz, és elviszi az olajat

Donald Trump több amerikai médiumnak is nyilatkozott az Iránnal kapcsolatos amerikai álláspontról. Ezekben a megszólalásokban egyszerre beszélt katonai fenyegetésről és diplomáciai tárgyalásokról, írja az Aljazeera. Az egyik interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész "mindent lebombázni és elvenni az olajat" Iránban.

Megindult a szervezkedés: újabb hatalom csatlakozott az amerikaiakhoz

Az Egyesült Arab Emírségek kész csatlakozni egy amerikai vezetésű nemzetközi kezdeményezéshez a Hormuzi-szoros hajózási útvonalainak biztosítása érdekében – jelentette be az Aljazeera szerint Anvar Gargas, az emírségek elnöki tanácsadója.

Pusztító katonai csapást ígért Trump - Most kiderült, mikor indulnak a bombázók

Donald Trump amerikai elnök konkrét határidőt szabott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. A Truth Social közösségi oldalon közzétett rövid bejegyzésében azt írta: "Kedd, este 8:00, keleti parti idő szerint!" Ez közép-európai idő szerint szerda hajnali 2 órának, teheráni helyi idő szerint pedig szerda hajnali 3:30-nak felel meg.

Kimondták az elemzők a fájdalmas igazságot: ennyit ér az olajhatalmak lépése

Májustól napi 206 ezer hordóval emeli kitermelési kvótáját az OPEC+ olajkartell nyolc tagországa. A szervezet bejelentése arra az időszakra esik, amikor a Hormuzi-szoros lezárása továbbra is súlyos zavarokat okoz a globális energiapiacokon - tudósított az Al Jazeera.

Fegyvereket akart küldeni az iráni tüntetőknek Trump

Trump Fox newsnak elmondta elmondta, hogy Washington az év elején "a kurdokon keresztül" próbált fegyvereket küldeni az iráni tüntetőknek, de szerinte a fegyverek soha nem jutottak el a tüntetőkhöz.

"Sok fegyvert küldtünk nekik, a kurdokon keresztül" - mondta Trump, anélkül, hogy további részleteket közölt volna arról, hogy pontosan kire is célzott.

(Iran Inernational)

Újabb magas rangú iráni vezetővel végezhettek

Az izraeli hadsereg közölte, hogy pénteken egy teheráni csapásban megölte Mohammadreza Ashrafit, az Iszlám Forradalmi Gárda egyik magas rangú, az olajipari kereskedelmi ügyekért felelős tisztviselőjét.

(Iran International)

Trump nagyon ideges

Az amerikai elnök a Truth Social platformon frissen közzétett bejegyzésében finoman szólva is erős hangnemben követeli Irántól a Hormuzi-szoros megnyitását (amit saját állítása szerint egyébként már biztosított két hete).

Kiszivárgott az utasítás: az Egyesült Államok hirtelen letiltotta a friss felvételeket, súlyos támadástól tarthatnak

A Planet Labs műholdkép-szolgáltató cég az amerikai kormány kérésére határozatlan időre felfüggesztette az Iránról és a közel-keleti konfliktusövezetről készült felvételek közzétételét. Ez a lépés komoly korlátozást jelent a térségről elérhető kereskedelmi műholdképek piacán - jelentette a Times of Israel.

Átjutott egy tanker a Hormuzi-szoroson

Egy iraki tankerhajó az Iránnal kötött megállapodás keretében átjutott a kulcsfontosságú tengeri útvonalon, a műholdképek alapján bő egy órája az Ománi-öbölben halad.

(Al Jazeera)

Mozgolódna a Hamász?

Az IDF jelentése szerint a gázai Hamász fegyveresei támadást terveztek az izraeli katonák ellen, ezért tegnap éjszaka légicsapást hajtottak végre az övezet északi részében. A gázai hatóságok tegnap négy halottról számoltak be, de azt nem közölték, hogy civilekről, vagy fegyveresekről volt-e szó.

A Hamász a mostani harcok során relatíve csendes volt.

(Times of Israel)

Lángolnak a kuvaiti olajdepók

A kuvaiti hatóságok közleménye szerint több olajfinomítót is támadás ért, amely "komoly materiális veszteségeket okozott". A tűzoltók dolgoznak a károk elhárításán.

(Al Jazeera)

Olajpiaci fordulat: hiába néz ki szépen papíron, az olajkartell nem tudja megmenteni a piacot

Az OPEC+ vasárnap újabb kitermelésnövelésről dönthet, ám a lépés egyelőre csak papíron létezik majd. A csoport kulcsszereplői ugyanis az iráni háború miatt képtelenek ténylegesen fokozni a világpiaci olajkínálatot, hiszen az egyetlen export útvonaluknak számító Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva van. Ráadásul a világ egyik legnagyobb kitermelője, Oroszország is bajban van, hiszen az ukrajnai háborúban az olajfinomítókat és export terminálokat érintő támadások miatt szintén nem tud többet termelni és szállítani a piacra.

Váratlan fordulat: súlyos veszteségeket szenvedhetett el az Egyesült Államok a kimenekítési akció során

Irán közlése szerint a lelőtt amerikai pilóta felkutatására indított mentőakció során több katonai repülőgépet és helikoptert is megsemmisítettek - közölte a Reuters.

Újraéledhetnek a tárgyalások?

Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter külön-külön telefonbeszélgetéseket folytatott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, valamint regionális kollégáival – köztük Abbas Araqchi iráni külügyminiszterrel –, hogy

megvitassák az iráni háború lezárására irányuló javaslatokat

– közölte a minisztérium vasárnap.

(Forrás: Reuters)

Irán szerint Trump ultimátuma átlépett egy határt: azonnali megtorlást ígér Teherán

Tovább fokozódik a feszültség Irán és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot intézett Iránhoz, amelyre válaszul Irán súlyos megtorló csapásokat ígért - írta meg az Al Jazeera.

Sikeres mentőakció

Időközben Donald Trump a Trtuh Social platformon jelezte, hogy Amerikának a tegnapi nap folyamán sikerült a második lelőtt amerikai repülőgép pilótáját is kimenekíteni Iránból.

Megvan! Az elmúlt órákban az Egyesült Államok hadserege végrehajtotta történelmének egyik legmerészebb kutató-mentő műveletét, hogy kimentsen egy kivételesen megbecsült ezredest, aki mostanra biztonságban van

- írta az amerikai elnök.

