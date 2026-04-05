Moszkvából kapott kemény felszólítást Washington

Oroszország arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel az ultimátumokkal, és térjen vissza a tárgyalásos rendezéshez.

Az orosz külügyminisztérium ezt Szergej Lavrov és iráni kollégája telefonos egyeztetése után közölte.

Az orosz külügyi tárca tájékoztatása szerint Szergej Lavrov telefonon egyeztetett Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel. A beszélgetés során az orosz diplomácia vezetője reményét fejezte ki, hogy a háború eszkalációjának elkerülésére irányuló erőfeszítések eredményre vezetnek. Lavrov úgy véli, Washington azzal járulhatna hozzá érdemben a folyamathoz, ha "felhagyna az ultimátumok nyelvével, és visszaterelné a helyzetet a tárgyalások medrébe".

A közlemény szerint

mindkét fél óva intett az olyan lépésektől, amelyek alááshatnák a válság politikai és diplomáciai rendezésének még fennálló esélyeit.

Ebbe beleértették az ENSZ Biztonsági Tanácsában kezdeményezett esetleges akciókat is.

