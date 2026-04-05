  • Megjelenítés
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Globál

MTI
Súlyos árvíz pusztított vasárnap, a héten másodszor, Dagesztánban, Mahacskalában, a dél-kaukázusi oroszországi köztársaság székvárosában és további kilenc településen rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Mahacskalában az áramellátás megszakadása miatt leállították a szennyvíztisztító telepek működését. Derbent közelében átszakadt a gedzsuki víztározó gátja, víz alá került a Kavkaz szövetségi autópálya egy szakasza. A pályát mindkét irányban le is zárták amiatt, hogy Mamedkada község közelében összeomlott egy híd.

Haszavjurt, Dagesztanszkije Ognyi és más települések utcáit elborította az ár. Kriki községben egy fölcsuszamlás miatt összeomlott ház romjai alatt egy nő holttestére bukkantak. A köztársaságban több száz embert evakuáltak.

Még több Globál

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility