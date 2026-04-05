Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor

Orbán Viktor közölte, hogy a szerb elnökkel folytatott egyeztetés alapján sem a személyzetben, sem a gázvezetékben nem keletkezett kár a szerb–magyar vezetéknél talált robbanóanyagok ellenére. A miniszterelnök szerint a szerbek megerősítették a vezeték védelmét.

A kormányfő hozzátette:

a vezeték biztonsága hazánk számára létfontosságú, ezért elrendelte a magyarországi szakasz megerősített katonai védelmét.

Orbán Viktor pedig azt is jelezte, hogy a magyar fél folyamatos kapcsolatban áll a szerb hatóságokkal.

A történtek után ugyanakkor olyan értelmezések is megjelentek, amelyek szerint az eset kapcsán a hamis zászlós művelet gyanúja is felmerülhetett. Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő a hír megjelenése után, még Orbán Viktor délutáni közlése előtt arról írt, hogy bizonyos körökben már korábban is lehetett hallani egy, a határ szerbiai oldalán lévő, magyar érdekeltségű kritikus infrastruktúra elleni tervezett akció lehetőségéről. Rácz András külpolitikai szakértő a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy egy feltételezett támadó szempontjából a történtek időzítése nehezen értelmezhető, míg Józsa László, a Vajdasági Magyar Szövetség volt elnöke, és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács egykori elnöke hvg.hu-nak arról beszélt, hogy szerinte félrevezető akcióról is szó lehetett.

