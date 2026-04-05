Robbanóanyagokkal teli hátizsákokat találtak a szerb-magyar gázvezetéknél
Robbanóanyagokkal teli hátizsákokat találtak a szerb-magyar gázvezetéknél

Szerb hatóságok robbanóeszközöket találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezeték mellett, amelyről Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is tájékoztatták - számolt be Aleksandar Vucic szerb elnök.
Szerb hatóságok jelentése szerint robbanóanyagokat találtak a magyar határ közelében a Magyarországot is ellátó Török Áramlat gázvezetékre rácsatlakozó szerb infrastruktúra közelében végrehajtott rendőrségi és katonai művelet során.

Az eset részleteit Aleksandar Vučić szerb elnök ismertette, aki hangsúlyozta:

a biztonsági erők „több száz méterre a gázvezetéktől” két nagy hátizsákot azonosítottak, amelyekben robbanóanyag és gyújtóeszközök voltak.

Az akció a Kanjiža térségében zajlott, ahol a hatóságok kutyás egységekkel, valamint légi támogatással – helikopterek bevonásával – keresték a potenciális veszélyforrásokat. Vučić szerint a kritikus infrastruktúra védelme kiemelt prioritás, különösen a gázszállító rendszerek esetében, amelyek stratégiai jelentőségűek a térség energiaellátásában.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

Az elnök elmondása szerint az eset kapcsán egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a nyomozás első eredményeiről. A két ország közötti gázvezetékek jelentős szerepet töltenek be a regionális energiaellátásban, így azok biztonsága mindkét fél számára kiemelt fontosságú.

A szerb vezetés szerint az ügyben még tart a helyszíni vizsgálat, és a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az esetleges elkövetőkről vagy motivációkról. A hatóságok hangsúlyozták, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek megakadályozni a robbanóeszközök aktiválását, és minimalizálni a kockázatot a lakosság és az infrastruktúra számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
